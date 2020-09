Serie A: gli sponsor non fuggono, anzi rilanciano

Nonostante il lockdown e un’emergenza sanitaria ancora tutta da debellare, il mondo del calcio sta reagendo con forza e creatività. Una delle aree più a rischio era il mercato delle sponsorizzazioni, terza voce di ricavi del campionato italiano (dietro a diritti tv e alla compravendita di calciatori). Si temeva infatti una “fuga” delle aziende partner. Così invece non è avvenuto, perché la Serie A è un prodotto maturo con numeri di exposure certificati nel corso dell’intera stagione.

Negli ultimi due mesi sono stati almeno 60 gli accordi commerciali ufficializzati (tra nuovi partner e prolungamenti di contratti). La Juventus è la realtà calcistica che ha presentato il maggior numero di novità (ben cinque), ma anche il Bologna calcio è sul podio di questa ideale classifica con quattro nuovi contratti. Scala (detersivi), nel ruolo di sleeve, Selenella (consorzio agricolo), in quello di second-sponsor, e “Facile Ristrutturare” (main sponsor al posto di Liu-Jo), appariranno sulla divisa di gara dei rossoblù (confermato Illumia, già back-sponsor nella precedente stagione). Oltre a ciò l’area marketing guidata da Christoph Winterling (nella foto sotto), ha firmato un accordo annuale, solo per l’Asia, con il betting partner 188Bet (online sportsbetting e live casinò).

Anche l’AS Roma si è rinnovata commercialmente. Ha presentato, nei giorni scorsi, il primo regional partner africano della sua storia (è il marchio Chipper, specializzato in money transfer), che si affiancherà ai “nuovi” Acronis, Edison energia, Tiscali e, nelle ultime ore, Iqoniq (official fans engagement platform del club – nella foto in primo piano). L’Udinese calcio ha ufficializzato Prosciutto San Daniele, per la prima volta sulla maglia bianconera (sarà sponsor di manica) e l’Hellas Verona ha “promosso” il brand Trivellato (già partner nel precedente campionato), sempre nella posizione di sleeve sponsor. Il Cagliari ha attirato l’attenzione dei media per il ritorno di Tiscali (back sponsor di maglia) e per la firma con lo sponsor tecnico Adidas.

La Lazio poi ha raggiunto un accordo importante con la piattaforma di trading (specializzata in cryptovalute) Stormgain. Senza dimenticare Frecciarossa, che coprirà con i biancocelesti due distinte posizioni (premium partner e sleeve sponsor). Completano l’analisi l’accordo del Milan per le divise ufficiali con Harmont & Blaine, Pediatrica sul back sponsor del neo promosso Spezia calcio e, soprattutto, Plus500 (trading online) come main partner della divisa dell’Atalanta.