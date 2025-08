Serie A, Calciomercato: a un mese dalla chiusura è Como show.

(di Olivia Carbone) – A meno di un mese dalla chiusura del calciomercato – fissata per il 1° settembre alle ore 20:00 – le principali forze della Serie A sono impegnate in quella che si potrebbe definire una vera e propria corsa agli armamenti. A guidare la classifica è il Como, confermato in Serie A per la seconda stagione consecutiva e che ha speso più di 100 milioni di euro per aggiornare la propria rosa. Il saldo però rimane in negativo di quasi 90 milioni.

Secondo posto temporaneo per la Juventus, che ha guadagnato 60 milioni dalle cessioni, spendendone più di 100 e piazzandosi in testa per soldi spesi in acquisti. Terza piazza per l’Inter, che ha acquistato giocatori dal valore di 70 milioni di euro complessivi, guadagnando 25 milioni dalle vendite. I finalisti di Champions ora puntano a Lookman. Il Napoli Campione d’Italia mantiene il saldo in positivo: la spesa da più di 80 milioni è stata bilanciata dalla cessione di Osimhen, valsa 75 milioni. Il Milan è invece rimasto defilato, guadagnando circa 100 milioni dalle cessioni, ma limitando gli acquisti.

Le squadre italiane cercano di migliorare le proprie rose e i propri affari, provando a ridurre il gap con gli altri campionati europei. Se la Premier League corre su binari esclusivi – con il club che ha speso più del doppio della Serie A – l’obiettivo è avvicinarsi alle cifre spese dal PSG.

Come fa il Como a spendere così tanto

Il progetto del Como è ambizioso e supportato da ampie possibilità economiche. Alle spalle del club sulla riva del lago, ci sono Robert e Michael Hartono, due fratelli indonesiani. I due hanno un patrimonio che – secondo Forbes – si attesta a 48 miliardi di dollari. I fratelli Hartono hanno costruito il proprio impero partendo dall’acquisto di Djarum, produttrice di sigarette aromatizzate. Successivamente, hanno investito nell’e-commerce e in diversi altri settori economici.

Il Como non solo sta facendo faville in campo di acquisti, ma ha tenuto l’allenatore Cesc Fabregas ancorato alla panchina della squadra. Il tecnico, che nella scorsa stagione ha guidato il club a una serie di successi culminata con la salvezza, ha resistito al canto delle sirene proveniente dall’Inter.