Diritti audiovisi – Accordo strategico Deltatre-LNP per la nuova piattaforma OTT.

Deltatre, azienda attiva nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per sport e media, ha stretto una partnership con Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) per il lancio di una piattaforma direct-to-consumer (DTC) completamente rinnovata e di nuova generazione.

Il lancio del nuovo LNP PASS segna l’inizio di una collaborazione quinquennale tra Deltatre e LNP, mirata a creare una destinazione digitale unica per gli appassionati di basket italiani.

Lanciato nel 2015 come prima piattaforma streaming italiana interamente dedicata al basket, LNP PASS è stato riprogettato per offrire un’esperienza fluida sia in diretta che on-demand su tutti i dispositivi. Questa trasformazione riflette l’ambizione di LNP di migliorare visibilità e posizionamento sul mercato sia a livello nazionale che internazionale.

La collaborazione introduce tecnologie avanzate di video streaming progettate specificamente per la distribuzione di contenuti legati al basket. Tutte le partite di Serie A2 e Serie B Nazionale saranno accessibili su più dispositivi con app dedicate per web, iOS, Android, Apple TV, Android TV e Samsung TV. La piattaforma analizza i dati d’utilizzo da parte degli utenti per offrire esperienze personalizzate, supportando al contempo alti livelli di eccellenza operativa dalla fase di sviluppo tecnologico fino alla strategia dei contenuti e alla commercializzazione.

Il nuovo LNP PASS è stato progettato usando D3 VOLT, la soluzione OTT di Deltatre che unisce prodotti software all’avanguardia a una comprovata scalabilità. Deltatre offrirà consulenza strategica a LNP supervisionando iniziative di marketing orientate alla crescita per aiutare la lega ad ampliare il proprio pubblico e costruire un asset commerciale sostenibile di lungo termine diversificando le fonti di ricavo.

“Come Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro, uno degli obiettivi principali che ci siamo prefissati durante il nostro mandato è quello di implementare e potenziare ulteriormente la nostra offerta LNP PASS, che ha appena concluso il suo decimo anno sul mercato dello streaming sportivo. Un traguardo che conferma, da parte di LNP, la capacità di interpretare correttamente le dinamiche in evoluzione del mercato OTT fin dal 2015” ha dichiarato Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro. “Negli ultimi mesi abbiamo cercato un nuovo partner che ci permettesse di fare un ulteriore passo avanti in termini di qualità, per rendere il canale LNP Pass ancora più accessibile e ricco di contenuti per gli appassionati di basket. Un partner con conoscenza del mercato italiano, nonché delle dinamiche del mondo OTT e digitale globale. Per garantire l’evoluzione continua delle funzionalità della nostra offerta streaming”. – ha dichiarato Francesco Maiorana presidente Lega Nazionale Pallacanestro.

“Abbiamo individuato Deltatre come partner ideale, pronto a supportare attivamente le attività e la crescita aziendale di LNP” prosegue Maiorana. “Deltatre è un leader globale nel settore OTT, in grado di offrire diversi servizi digitali alle principali organizzazioni sportive internazionali e di gestire milioni di utenti e streaming simultanei”.

“Siamo orgogliosi che un’azienda come Deltatre abbia fortemente supportato LNP in un progetto di questa portata, con l’obiettivo di una ulteriore crescita dei campionati di Serie A2 e B Nazionale trasmessi sulla piattaforma. Con oltre 1.200 partite in streaming all’anno, LIVE e VOD, offriamo una proposta unica nel panorama europeo, sia per quantità che per qualità”. (fonte: LNP)