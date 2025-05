Sen. Marcheschi (Fdi) a RiminiWellness:” Lo sport in ricetta inizia l’iter”

(da RiminiWellness) – E’ stata presentata al Rimini Wellness presso il convegno organizzato dall’Osservatorio valore Sport di Forum Ambrosetti, il disegno di legge a firma Marcheschi in merito alla prescrizione in ricetta dell’esercizio sportivo.

“ E’ necessario – dichiara il senatore Paolo Marcheschi (Fdi) – nella foto in primo piano – che anche in materia di Sport il nostro paese faccia un salto di mentalità: l’Italia è infatti il quarto paese OCSE per insufficienti attività fisica tra gli adulti ed è il peggiore tra i bambini. E’ impressionante pensare che il 91,7% non fa attività fisica. La sedentarietà dopo il fumo e l’alcol è infatti uno dei fattori principali di cause delle malattie croniche e spesso purtroppo mortali quali diabete, obesità, malattie cardiocircolatori, ipertensione eccetera. I dati mostrati dall’osservatorio del valore Sport stamani di avvalorano la necessità di un intervento urgente, anche normativo, ma soprattutto evidenziano la necessità di un cambio culturale che investa maggiormente nella prevenzione primaria. *Stamattina ho ribadito la sensibilità del governo Meloni di guardare all’attività fisica non più come un’opzione accessoria o secondaria, ma come una vera e propria strategia di salute pubblica per migliorare la qualità della vita di pazienti ma anche per ridurre il carico economico che grava sul sistema sanitario*.

courtesy photo Rimini Wellness 2025

Ho annunciato stamani che a breve grazie al Presidente Zaffini in Commissione Sanità del Senato inizierà’ il percorso del disegno di legge parlamentare, di cui sono primo firmatario, con la convocazione delle audizioni.

E’ evidente – continua Marcheschi – che questo Governo ha avuto il coraggio di affrontare un tema di cui da anni tutti parlano, ma che nessuno ha mai voluto affrontare in maniera seria e soprattutto puntuale. Serve quindi un patto generazionale che veda destinare risorse anche importanti per costruire un sistema di prevenzione e di futuro migliore per i bambini di oggi che saranno cittadini del domani. “