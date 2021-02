SEL al fianco di Fondazione Cortina 2021 con un progetto di green logistics

SEL – Sport & Events Logistics azienda italiana operativa a livello globale, nel settore della logistica per i grandi eventi sportivi, si è proposta a “Fondazione Cortina 2021” (comitato organizzatore dei mondiali di sci inaugurati ieri), offrendo e attuando un progetto di green logistics, per la gestione della movimentazione delle squadre, atleti, sponsor, broadcaster, e di tutti i loro materiali.

Fondazione Cortina 2021 inoltre ha l’impegno di essere sostenibile nel lungo periodo e di lasciare un’eredità positiva, perché nell’organizzare un grande evento, si devono soddisfare delle esigenze contribuendo a non compromettere la capacità delle generazioni future di affrontare le proprie.

SEL (con il quartier generale a Villarbasse nell’area metropolitana di Torino) adotta una catena di fornitori sostenibile (Green Supply Chain) non solo perché hanno la possibilità di investire in risorse per rendere più ecologiche le operazioni organizzative, ma anche per portare un arricchimento al modo di fare business. Proprio per quest’ultimo aspetto, SEL ha coinvolto principalmente aziende del territorio e del made in Italy. Infatti, insieme ad EcoviA (azienda italiana, con 67 sedi e 8000 veicoli presenti su tutto il territorio nazionale), si sono impegnati a dare dei servizi di logistica e trasporti con il maggior impatto di sostenibilità, utilizzando esclusivamente flotte e vettori con veicoli eco-friendly.