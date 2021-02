N3XT Sports supporterà per 3 anni Euroleague Basketball nel suo processo di trasformazione digitale

Euroleague Basketball e N3XT Sports ha annunciato oggi un nuovo accordo triennale in base al quale N3XT Sports supporterà Euroleague Basketball per accelerare la sua trasformazione digitale, arrivando ad offrire ai fans un’esperienza digitale iper-personalizzata.

Attraverso il trasformazione digitale il campionato adotterà un approccio basato sui dati. Sponsorizzazioni, biglietti, e-commerce e campagne acquisteranno un nuovo valore e attraverso nuovi processi aziendali, consentiranno distribuzioni più veloci, sicure e stabili.

La partnership tra Euroleague Basketball e N3XT Sports continua dopo aver fornito una valutazione digitale completa di tutta la lega e si basa su diverse iniziative di innovazione strategica digitale su cui le due organizzazioni stanno lavorando. Fra queste il Club Digital Transformation Fund e l’Euroleague Basketball FANXP Innovation Challenge.

La crescita di Euroleague Basketball, negli ultimi 10 anni, ha portato un enorme successo commerciale ai suoi club e ai suoi partner. Il campionato è entrato nella fase successiva della sua trasformazione, offrendo ai fan esperienze senza precedenti e un coinvolgimento in linea con le aspettative dei fan moderni, dalla “Gen Z” ai “Millennials” e ai fan più appassionati. La fase successiva è volta ad aumentare il focus sul fan engagement e la sua innovazione digitale, garantendo una crescita finanziaria e sostenibile del marchio per conto dei club e dei partner commerciali.

Come parte dell’accordo, N3XT Sports svilupperà il progetto attraverso il suo braccio digitale, “N3XT Sports Labs”, facendo affidamento su una profonda esperienza nella guidare organizzazioni sportive nella trasformazione digitale. Ciò include lo sviluppo di una suite dei migliori partner tecnologici, la guida della strategia aziendale, lo sviluppo di una solida struttura di governance per il digitale e la gestione dello sviluppo agile dello stack tecnologico.

¨L’innovazione fa parte del DNA di Euroleague Basketball in quanto è fondamentale per raggiungere uno dei nostri obiettivi principali, coinvolgere, intrattenere ed entusiasmare le persone sull’EuroLeague” afferma Alex Ferrer Kristjansson, Direttore Marketing e Comunicazione di Euroleague Basketball. “Con il supporto di N3XT Sports stiamo cercando di trasformare le nostre piattaforme digitali per affrontare le nostre sfide future con strumenti più efficienti, agili e moderni pur mantenendo la nostra posizione all’avanguardia dell’innovazione”.

Per le prime due fasi, il team di N3XT Sports ha lavorato alla revisione di tutta la documentazione relativa ai dati e alle risorse digitali della lega, sviluppando un’istantanea olistica della maturità digitale del campionato, impostando la visione e sviluppando i pilastri strategici del progetto per poi disegnare una timeline di sviluppo e implementazione di soluzioni innovative ovviamente basato sui flussi di costi e ricavi.

¨Siamo entusiasti di continuare questo rapporto di lavoro con Euroleague Basketball, una delle principali proprietà sportive al mondo e un’organizzazione che si è posizionata come punto di riferimento. Continueranno a rimanere in prima linea nell’innovazione attraverso questo processo di trasformazione digitale che consentirà all’intera organizzazione di lavorare in modo più efficiente, automatizzare i processi, generare nuove risorse digitali e nuovi flussi di entrate e centralizzare tutti i fan dei dati.” – Mounir Zok , CEO di N3XT Sports.

“Dopo le esperienze di successo con N3XT Sports, siamo entusiasti di annunciare che porteremo la nostra collaborazione ad uno step successivo per sviluppare la trasformazione digitale di Euroleague Basketball”,afferma Roser Queralto, Chief Business Officer di EuroLeague Basketball “Euroleague Basketball è stata una società incentrata sui fan sin dal suo inizio e abbiamo la responsabilità permanente di adattare il nostro ecosistema digitale alle ultime tendenze per ottenere la migliore esperienza possibile per i nostri fan”.