Scommesse sportive in agenzia: nei primi nove mesi del 2024 raccolti quasi 4 miliardi di euro, spesa a 663 milioni

Nei primi nove mesi del 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da oltre 3,97 miliardi di euro: è il totale elaborato da Agipronews sui dati contenuti nel report diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Napoli è in testa nella classifica delle province dove si è giocato di più con 629,8 milioni di euro. Seconda Roma con 369 milioni, mentre Milano si piazza sull’ultimo gradino del podio con 225,8 2 milioni. Per quanto riguarda la spesa, invece, il dato è di 663,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche in agenzia, il totale giocato nei primi nove mesi del 2024 è stato invece di 227,2 milioni di euro. Tra le province svetta Milano con 34,3 milioni, seguita da Napoli a 25,2 milioni e Roma a 24,4 milioni. La spesa è stata invece di 33,8 milioni di euro.

Per le scommesse virtuali in agenzia la raccolta totale è stata di oltre 2,34 miliardi di euro: Napoli si conferma ancora al primo posto con 376 milioni, davanti a Roma (174,8 milioni) e Milano (136,6 milioni). Per quanto riguarda la spesa, il dato dei primi nove mesi del 2024 è di 345,8 milioni di euro. (fonte: Agipro)