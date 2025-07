Scenari – Report Figc 2025, stop a pubblicità giochi: con il Decreto Dignità persi 600 milioni in sponsorizzazioni provenienti dalle scommesse sportive.

“Tra il 2019-2020 e il 2024-2025, si stima che la Serie A abbia perso circa 600 milioni di euro come mancati potenziali introiti derivanti da sponsor provenienti dal settore del betting”. È quanto si evince dall’ultima edizione del ReportCalcio, il documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers), in cui viene analizzato l’impatto che ha avuto sul calcio il ‘Decreto Dignità‘, che ha vietato ‘qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo’. “Quando è entrato in vigore il Decreto Dignità, ben 15 club di Serie A avevano accordi commerciali con operatori di scommesse”, evidenzia il report, come riporta Agipronews.

Per quanto riguarda, poi, i top 50 accordi di sponsorizzazione sportiva di aziende operanti nel betting, 42 riguardano organizzazioni calcistiche, per un valore totale pari a 420,2 milioni di euro, l’87% dell’ammontare totale (482,2 milioni). In Europa si contano 34 accordi di sponsorizzazione, di cui 30 riguardano il calcio, dal valore di 343,3 milioni.