SBROLLINI (IV) ALLA RIPARTENZA SPORT DI BASE GRATUITO. DA ITALIA VIVA EMENDAMENTI PER LAVORATORI E IMPRESE DELLO SPORT.

“Sport di base gratuito fino a 10 anni per ripartire col piede giusto: la salute passa anche dallo sport, per questo pensiamo a formule che possano garantire a tutti i ragazzi di praticare attività fisica anche prevedendo la prescrizione medica pediatrica dello sport come vero e proprio farmaco. E ancora :facciamo detrazioni fiscali per le famiglie per lo sport dei ragazzi, visto che la crisi economica che segue quella sanitaria sta mettendo a dura prova i bilanci famigliari. Sarà opportuno anche rivedere l’insegnamento obbligatorio dai cinque anni in poi a scuola con docenti laureati in scienze motorie, come previsto da una mia proposta di legge. Per sostenere un settore chiave del benessere della nostra società Italia Viva ha proposto emendamenti al Cura Italia sulla cassa integrazione per i lavoratori dello sport e atleti , ed iniziative a sostegno agli imprenditori del settore che muove quasi il 3% di Pil e occupa un milione di persone, senza tralasciare il professionismo femminile sportivo, battaglia che ci vede in prima linea “, così in una nota la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini (nella foto in primo piano).