Salernitana calcio: esposto alla Procura di un fondo svizzero

Secondo quanto riportato dalle principali agenzie sarebbe stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulla cessione della Salernitana calcio (Serie A). A depositarlo il legale della società PVAM s.a., fiduciario del fondo Global Pacific Capital Management (presenta un patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro), che si è vista rifiiutare due offerte per l’acquisizione del club campano. L’offerta del fondo svizzero di 38 milioni di euro in titoli obbligazionari bancari (oltre a 26 milioni in contanti). L’ha annunciato all’ANSA l’avv. Francesco Paulicelli che starebbe anche valutando il deposito di un ricorso cautelare.