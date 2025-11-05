Safari Ravenna supporta “Per un calcio integrato”

Dal 2018 il parco faunistico e zoologico sostiene PianoterRA, un altro progetto che consente la pratica sportiva congiunta ad atleti normodotati e diversamente abili.

Coesione, collaborazione, inclusione. E’ sulla condivisione di questi valori che nasce la nuova partnership tra il Cesena FC (Serie B) e Safari Ravenna. Per una volta, non sono (solo) i numeri e la straordinaria passione con cui il popolo bianconero riempiono l’Orogel Stadium o le imprese sul campo di Ciofi e compagni, o la tradizione e la storia del Cavalluccio ad avvicinare a quest’ultimo una nuova realtà del territorio ma la responsabilità sociale del Club in uno dei progetti che più ha a cuore. Il noto parco faunistico e zoologico, infatti, affiancherà in questa stagione il Cesena FC sostenendo il settore giovanile e in particolare l’iniziativa “Per un calcio integrato”, il programma che dal 2019 permette a ragazzi e ragazze tra gli otto e i diciott’anni, con disabilità intellettive e relazionali, di allenarsi al fianco di giovani atleti del settore giovanile bianconero.

E per Safari Ravenna si tratta della conferma di un posizionamento valoriale che lo vede già tra i sostenitori di un altro progetto che unisce sport e disabilità. Risale infatti al 2018 la partnership con PianoterRA, il progetto di sitting volley, ovvero la pallavolo adattata che consente la pratica congiunta ad atleti normodotati e diversamente abili. Inserito nell’alveo dell’attività della Pietro Pezzi (la società ravennate che quest’anno insieme alla Consar partecipa al campionato di serie B), PianoterRA conta oggi oltre venti atleti tra uomini, donne, disabili e normodotati, tutti insieme sottorete a lanciare un messaggio di uguaglianza e integrazione, altrettanto forte come quello del progetto “Per un calcio integrato”.

“Siamo orgogliosi di ampliare la nostra collaborazione in ambito sportivo con una realtà prestigiosa come il Cesena FC – ha dichiarato la famiglia Casartelli, proprietaria di Safari Ravenna. “Quando siamo venuti a conoscenza di tutto l’impegno nel settore giovanile e in particolare del progetto Per un calcio integrato, abbiamo subito accolto la possibilità di sostenere questa realtà che trasmette valori coerenti con quelli che ogni giorno cerchiamo di veicolare ai nostri visitatori e agli studenti che ogni anno vengono a trovarci: sana competizione, coesione, inclusione. Tutte qualità facilmente osservabili anche nel mondo animale”.