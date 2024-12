Running – VeniceMarathon 2024 ha coinvolto 45mila persone

Con la cerimonia di premiazione delle società veneziane, che hanno preso parte alla 38^ Wizz Air Venicemarathon, cala definitivamente il sipario sul 2024 con uno straordinario bilancio: sono state ben 45.000 le persone che Venicemarathon ha fatto correre nelle 15 manifestazioni organizzate da aprile a novembre. Nel dettaglio: 17.500 in occasione della 38^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K; 5.000 all’ 8^ Venice Night Trail; 6.000 alla 13^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K e 1.500 al 3^ Venice Lido Beach Trail.

A questi, si aggiungono i 15.000 i partecipanti, tra studenti e famiglie, che hanno dato vita alle 7 Alì Family Run abbinate alla Wizz Air Venicemarathon, alla Jesolo Moonlight Half Marathon e al Venice Lido Beach Trail. Straordinario anche il risultato del Charity Program che quest’anno ha toccato la cifra record di 155.311 euro.

Un anno, quindi, da incorniciare per Venicemarathon che ha reso noti i numeri alla stampa nella consueta cerimonia di premiazione delle società sportive e delle Amministrazioni Comunali che hanno ospitato tutti gli eventi dell’anno, che si è svolta al Centro Commerciale ‘Porte di Mestre’ nella serata di mercoledì 11 dicembre.

Il 2025 è alle porte e le iscrizioni a tutte le gare registrano già oltre 5.000 iscritti. Il calendario vedrà quindi il via con il 9^ CMP Venice Night Trail (Venezia, sabato 5 aprile 2025), la 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon (Jesolo, sabato 24 maggio 2025), il 4^ CMP Venice Lido Beach Trail (Lido di Venezia, 21 settembre 2025) e la 39^ Wizz Air Venicemarathon (Venezia, domenica 26 ottobre 2025).

38^ Wizz Air Venicemarathon è stata supportata dai seguenti sponsor: Wizz Air (Title Sponsor), Joma (Technical Sponsor & Official Shoe), Banco BPM (Financial Sponsor) Alì (Official Sponsor), BMW Ceccato Motors (Official Car), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine), Garmin (Official Timekeeper), Pro Action (Sport Nutrition Partner), San Benedetto (Official Water), 1/6H Sport (Official Shop), Master Aid, Massigen (Official Medical Supplier). Official Supplier, Dole, Palmisano, Bavaria, Geberit, Methode, Vega, Tronchetto Parking, Coldiretti Venezia, Morato Pane, MinoEge, VTP, Veritas, Evodata, Gac, Venezia Turismo Motoscafi, Alilaguna, Airone. Diabasi (The Brand of professional Massage) e Lacomed Sport (Official Supplier – Massage Service), EMD 112, Rossi Renzo Costruzioni e Marcolin. Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Confindustria Veneto Est, Porte di Mestre, M9,Fondazione di Venezia. Media Partner: Raisport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, Il Gazzettino, Sporteconomy.