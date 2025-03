CIO: il nuovo presidente è la sudafricana Kirsty Coventry

L’elezione di Kirsty Coventry alla presidenza del Comitato Olimpico Internazionale rappresenta un passaggio di grande valore e di significativa importanza per il futuro dello sport e la sua positiva influenza nella società, confermando il percorso evolutivo del movimento olimpico per rendere sempre più efficace la sua universalità, la sua funzione sociale ed educativa e la diplomazia sportiva. Congratulazioni e buon lavoro alla neoeletta Presidente Coventry, prima donna a presiedere il massimo organismo sportivo mondiale nei suoi 130 anni di storia. Sono certo che la sua grande e qualificata esperienza da atleta e dirigente consentirà di dare una nuova fisionomia al CIO e alle sue strategie, considerando le tante sfide di questo tempo complesso, facendo tesoro di quanto realizzato dal suo predecessore, Thomas Bach, al quale va un sincero e sentito ringraziamento per quanto fatto a beneficio della comunità sportiva internazionale e per il supporto dato durante questi anni di Governo presieduto da Giorgia Meloni, anche nell’organizzazione di Milano-Cortina 2026 e nell’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi giovanili invernali del 2028. Orgogliosi anche dell’elezione all’unanimità di Francesco Ricci Bitti, grande figura dirigenziale dello sport italiano e mondiale, a membro d’onore del CIO, al quale vanno le nostre congratulazioni per il prezioso lavoro che continuerà a svolgere nel nuovo e prestigioso ruolo, con il quale gli viene definitivamente riconosciuto il grande contributo dato allo sport olimpico in tutta la sua vita”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.