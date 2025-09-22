Fitness – RSG Group Italia si allea con il centro medico online Serenis.

RSG Group Italia – leader mondiale nel settore del fitness e presente in Italia con i marchi McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness – ha annunciato una nuova partnership con Serenis, centro medico online specializzato in psicoterapia e nutrizione, oggi presente anche con sedi fisiche a Roma e Milano.

La collaborazione prevede una comunicazione congiunta online e offline: dai canali social fino a una campagna visiva impattante all’interno dei centri fitness RSG Group in tutta Italia. Un’iniziativa che intende promuovere un concetto di benessere completo, in grado di integrare attività fisica, salute mentale e corretta alimentazione.

Grazie all’accordo, gli abbonati e i dipendenti RSG Group Italia potranno usufruire di convenzioni dedicate su sedute di terapia e nutrizione offerte da Serenis. L’agevolazione è accessibile direttamente online oppure tramite QR code presente sui materiali informativi affissi nei club dei tre marchi RSG Group presenti in tutta Italia.

“Crediamo fermamente che fitness, salute mentale e corretta alimentazione siano tre elementi strettamente interconnessi. Da sempre RSG Group Italia ha l’obiettivo di rendere il fitness accessibile al maggior numero possibile di persone, offrendo loro l’opportunità di rimanere in movimento, sempre e ovunque. Siamo orgogliosi di poter rafforzare questo impegno attraverso la nuova partnership, che consentirà ai nostri abbonati e ai nostri collaboratori di accedere in modo agevolato ai servizi di Serenis, abbracciando così una visione del benessere davvero a 360°.” – Giuseppe Ingenio – Partnership B2B & Marketing Specialist RSG Group Italia.



