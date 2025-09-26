Sponsor – Atalanta: nasce il progetto della New Balance Arena.

Atalanta BC e New Balance (sponsor tecnico) hanno annunciato una nuova tappa della loro collaborazione. Dopo essere diventata Official Kit Sponsor del club all’inizio della stagione 2025/26, New Balance acquisisce ora anche i naming rights dello storico stadio di Bergamo, che prenderà ufficialmente il nome di New Balance Arena.

Al centro della partnership vi è l’impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori. In linea con questa visione, l’accordo prevede anche l’acquisizione in esclusiva dei naming rights della sede del settore giovanile nerazzurro, che sarà denominata New Balance Academy–Dedicata a Mino Favini, in onore del “maestro” del vivaio atalantino, scopritore e formatore di talenti e simbolo del modello educativo del Club.

In occasione di questo nuovo capitolo nella collaborazione tra il club e il brand di Boston, Stephen Pagliuca, co-Chairman Atalanta BC, ha dichiarato: “Siamo entusiasti della nostra partnership con New Balance, una collaborazione che si basa sulla condivisione di valori comuni quali il duro lavoro, l’integrità e un profondo impegno nei confronti della nostra comunità. Non vediamo l’ora di continuare a ottenere successi sia dentro che fuori dal campo”.

Costruito nel 1928, lo stadio è la casa dell’Atalanta e dei suoi tifosi da quasi un secolo e unisce una struttura moderna a un’atmosfera calorosa e appassionata, tipica della città di Bergamo. Dal 2017, con l’acquisizione della piena proprietà da parte del Club, e grazie alla visione strategica del Presidente Antonio Percassi, del co-Chairman Stephen Pagliuca e dell’Amministratore Delegato Luca Percassi negli anni successivi, lo stadio si è affermato come un simbolo distintivo dell’ambizione, dell’intraprendenza e del profondo legame con la comunità che contraddistinguono l’Atalanta. Un’eredità che New Balance è orgogliosa di sostenere e tramandare alle future generazioni di tifosi.

“Da sempre simbolo di Bergamo e del suo tessuto sociale -ha dichiarato Chris Davis, Brand President & Chief Marketing Officer New Balance- questo stadio incarna l’essenza della passione, della lealtà e dello spirito della sua comunità. Con l’inaugurazione della New Balance Arena si apre un nuovo capitolo che testimonia il nostro impegno costante verso il Club, la sua storia e le generazioni di tifosi che hanno animato queste tribune e custodito la sua eredità. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Atalanta BC e della sua straordinaria tifoseria in questo percorso di crescita e condivisione”. (fonte: Atalanta BC)