Rossi (FITAV): Le nostre società sono al collasso a causa del Covid-19

“Nel nostro sport, il tiro a volo che tante medaglie ha portato all’Italia, le società, tutte dilettantistiche, sono al vero e proprio collasso. Infatti proprio nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno modo di introitare le quote societarie dovute per i servizi che prestano agli associati. In questo periodo introitano economicamente ciò che le fa sopravvivere tutto l’anno, oltre alla passione dei dirigenti. Ma quest’anno gli introiti sono pari a zero introiti e rimangono tutti gli adempimenti e pagamenti da assolvere”. E’ quanto dichiarato presidente della Fitav, Luciano Rossi in una recente dichiarazione ai media.