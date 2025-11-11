Boxe – Si chiude l’11imo capitolo di TAF. Rotta su Roma.

Accanto al lato sportivo, TAF 11 ha tenuto fede all’intento degli organizzatori di non fermarsi all’evento pugilistico, offrendo al pubblico un’esperienza d’intrattenimento a 360 gradi. Vera e propria “gemma” del programma è stata l’esibizione live di Artie 5ive, che, con la sua energia, ha infiammato l’Allianz Cloud. Ma non solo: la contaminazione tra sport e spettacolo è arrivata fino al ring, con ospiti d’eccezione come Lazza, Jake La Furia, Emis Killa, Serena Brancale, Manuelito Hell Raton, Rhove, Alessia Lanza, sugli spalti Ensi e Nerone, alcuni dei quali sono stati chiamati all’inedito ruolo di accompagnatori dei pugili all’ingresso nell’arena e poi nella camminata verso il quadrato.



Sotto la regia di TAF, l’Allianz Cloud si è così trasformato in un ponte che unisce tradizione e innovazione, offrendo l’occasione di risvegliare l’interesse per la scena pugilistica italiana, da Milano all’Europa, con lo sguardo rivolto al mondo intero. Sul ring di una delle arene più storiche dello sport milanese è andata in scena una serata ricca di emozioni, colpi di scena e vittorie spettacolari, in una cornice di pubblico caldissima, con un tifo sfegatato e incessante da parte delle circa 5000 persone presenti.

La differita su Canale 20 di Mediaset dalle ore 23:30 della sera stessa ha confermato il ritorno della grande boxe in chiaro, segnando un altro precedente importante nella sinergia tra il pugilato italiano di alto livello e una copertura televisiva prestigiosa.



Edoardo Germani, Founder di TAF, non nasconde la soddisfazione e l’ambizione: «Stiamo riportando la boxe dove merita, il pubblico ci sta premiando per la qualità, l’impegno e la visione. È il momento di alzare ulteriormente l’asticella: sabato 6 dicembre sbarchiamo a Roma per la prima volta. E un domani arriveremo a riempire San Siro». Non è poi mancata la gratitudine per le “radici profonde” del progetto The Art of Fighting, nella persona del Maestro Benemerito Antonio Leva, mancato di recente. A lui lo stesso Germani, dal ring, nel cuore della serata, ha dedicato queste parole: «Mi hai insegnato i valori del pugilato, ad avere una mentalità vincente, costruita con il duro lavoro, e a non temere nessuno. Se TAF esiste, è grazie a te».



Il conto alla rovescia per il prossimo capitolo di The Art of Fighting è già iniziato: l’appuntamento è per sabato 6 dicembre, in uno storico esordio a Roma, in collaborazione con la De Carolis Promotions. La serata, chiamata Eterna in onore della capitale, andrà in scena al PalaTiziano. Nel main event si sfideranno Mauro Forte (21-1, un pareggio) e Salvatore Contino (10-0) per il titolo EBU Silver dei pesi Gallo.