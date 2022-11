Roma ospita la 3a edizione di “Superfights”: il 26 novembre il Mondiale ISKA Faraoni (ITA)-Joyner (AUS)

Il prestigioso show di kickboxing (in totale 9 match di combat sports), SuperFights, giunto alla sua 3a edizione, sarà di scena a “Cinecittà World“ a Roma sabato 26 novembre con una card live su Dazn. L’evento, per la prima volta, sbarca in un parco di divertimenti a tema, con la possibilità, per gli spettatori (soprattutto per il target delle “famiglie”), di accedere alle attrazioni già a partire dalle ore 17:00 (per poi seguire tutti i match all’interno dello Studio 1). Un modo nuovo di ideare un format di sports-entertainent in perfetto stile americano. Una scelta, quella di Cinecittà World, anche per rispondere alle tante richieste di biglietti, perchè si era arrivati, in poche settimane, già al “sold out”.

MONDIALE ISKA.

L’evento presenterà il titolo vacante ISKA (International sport kickboxing Association) categoria fino a 95 kg tra il n.1 mondiale l’australiano Charles Joyner ed il challenger italiano Mattia Faraoni (nella foto in primo piano). Il match, che già si doveva svolgere a giugno a Ostia era stato rimandato per un malore occorso a Faraoni la notte della vigilia del match. Faraoni, ora completamente ristabilito, è pronto ad incrociare pugni e tibia contro il gigantesco australiano di oltre 2 metri di altezza.

“Non so che dire, sono emozionato come un bambino” – ha dichiarato l’icona del fighting romano Mattia Faraoni – appena mi hanno annunciato che la ISKA aveva dato l’ok per disputare nuovamente il titolo mondiale, sono ripartito carico a pallettoni ad allenarmi. A chi mi chiede come sto ora, la risposta è facile, venite a vedermi quando mi alleno! Sto benissimo e lo vedrete voi stessi e Joyner sul ring il 26 novembre e tutti fans in diretta Dazn”.

“Sarà una partita a scacchi. – Replica Joyner – siamo entrambi fighters molto tecnici e tatticamente complicati. La scorsa volta avevo predetto un K.O nei primi round, questa volta penso che lo sfiancherò fino a farlo cadere negli ultimi round.’’

UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE UNICO.

La serata (in totale 9 match di combat sports) si completerà con altri 5 match di Kickboxing, 1 di Savate Pro, 1 di Mma, ed 1 di Muay Thai con interpreti di queste discipline che è raro vedere riuniti nello stesso gala. A precedere la card principale andrà in scena la lead card con il match di MMA Tiziano Ferranti (ITA) VS Adam Meskini (FRA). Molti di questi fighters potrebbero essere il match principale di qualunque altra card. In particolare, è attesissimo il co-main fight tra due campioni del mondo di categorie differenti Christian Guiderdone (ITA) mondiale ISKA – 77 kg e Musta Haida (MAR-ITA) mondiale ISKA – 72 kg. I due si affronteranno in un cosiddetto “catch weight”, in una categoria intermedia a – 75 kg. Il match, tra gli addetti ai lavori, è considerato imperdibile per le caratteristiche dei due interpretri: Guiderdone il giovane rampante e Haida il re del ring che ha vinto tanto, è nel roster di One Championship e deve difendere la corona e la posizione nel ranking internazionale.

OLIVA, BATITA, CAPUTI, E IL RESTO DELLA “CARD”.

I romani Roberto Oliva e Leonardo Caputi combatteranno rispettivamente in kickboxing e savate pro contro Petros Sacho (GR) e Manu Miguez (ESP) mentre nella Muay Thai Rami Batita (TUN), del team The King Fight club Milano, avrà a che fare con il campione del mondo ISKA di Muay Thai Edy Ruiz (ESP), già visto a Rosolini nel luglio scorso battere prima del limite il nostro Enrico Carrara. Un match questo ultimo che nessuno si aspetta arrivi fino alla fine per la potenza e aggressività dimostrata dai due nel passato. Completa i match di rilievo: il titolo nazionale Fight1 Pro vacante cat – 55 kg tra la romana Anna Rotatori e la siciliana Luciana Germano, il derby laziale tra il romano Andrea Storai ed il Viterbese Michele Pennacchietti, mentre Davide Cavarra affronterà l’Ukraino Eugenio Paladiev, infine nelle MMA il romano Tiziano Ferranti combatterà in apertura della serata contro il francese Adam Meskini.

DAZN BROADCASTER UFFICIALE.

L’evento è trasmesso in esclusiva da Dazn in live streaming mondiale dalle h. 20.00 e successivamente On Demand. La telecronaca è affidata alla coppia, ormai voce storica di Superfights, Giacomo Brunelli e Laura Scherini che commenteranno il susseguirsi dei match e dei probabili K.O.

I PARTNER UFFICIALI.

Superfights Roma. nato da un’idea di Carlo di Blasi, presidente di Fight1, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda – Roma Capitale, è presentato da Tsunami Nutrition, mentre gold partner sono K24, Neperia, Wide srl. Leone sport è il tradizionale fornitore tecnico ufficiale dei guantoni dei match. Partner etico è The Shadow Project, onlus dedita all’assistenza alle donne vittime di violenza promossa dalla campionessa del mondo ISKA Gloria Peritore.

I biglietti ancora disponibili si trovano fino ad esaurimento su Boxol.it e su Cinecittàworld.it

TRIBUNA NON NUMERATO: 28 € +2 € diritti di prevendita.

BORDO RING NON NUMERATO: 40 € + 4 € diritti di prevendita.

BORDO RING NUMERATO:

I FILA (POSTI NUMERATI): 90.00 € + 9 € diritti di prevendita.

II FILA (POSTI NUMERATI): 70 € + 7 € diritti di prevendita.

III FILA (POSTI NUMERATI). 60 € + 6 € diritti di prevendita.