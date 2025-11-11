Robert Kiyosaki fissa un obiettivo di prezzo di 250.000 dollari per Bitcoin

Meta: Robert Kiyosaki prevede Bitcoin a 250.000$ entro il 2026. L’autore di “Padre Ricco Padre Povero” scommette su BTC, oro e argento contro il crollo finanziario.

Robert Kiyosaki, il celebre autore di “Padre Ricco Padre Povero”, ha nuovamente ribadito la sua visione rialzista sugli asset “duri”, lanciando un avvertimento su un imminente crollo finanziario.

In un recente post, ha delineato i suoi obiettivi di investimento per il 2026, prevedendo un prezzo di 250.000$ per Bitcoin.

Questa previsione si inserisce in una strategia più ampia che vede l’autore accumulare attivamente oro, argento, Bitcoin ed Ethereum, da lui definiti “denaro reale”, come protezione contro la svalutazione delle valute fiat e l’instabilità del sistema finanziario tradizionale.

La strategia di Kiyosaki: accumulare “denaro reale” durante la paura

La filosofia di investimento di Kiyosaki è controcorrente: “la vera ricchezza si costruisce nei periodi di paura, non nei periodi di eccitazione del mercato”.

Per questo motivo, continua ad acquistare asset tangibili e scarsi, nonostante gli allarmi su possibili crolli di mercato.

La sua critica è rivolta al Tesoro statunitense e alla Federal Reserve, accusati di creare “dollari falsi” per finanziare una spesa pubblica fuori controllo, violando i principi fondamentali della moneta solida.

L’autore non vede l’imminente crisi come un evento distruttivo, ma come un momento di rivelazione: una crisi che smaschererà gli asset privi di valore reale e confermerà l’importanza di quelli che non possono essere creati artificialmente.

La sua strategia consiste nell’accumulare questi asset durevoli (metalli preziosi e criptovalute) mentre gli altri investitori, spaventati, vendono.

Gli obiettivi per il 2026: oro digitale e infrastruttura finanziaria

Kiyosaki ha fissato obiettivi di prezzo precisi per il 2026, basandosi in parte sulle analisi di esperti come l’economista Jim Rickards:

Oro: 27.000$ l’oncia

27.000$ l’oncia Argento: 100$ l’oncia

100$ l’oncia Bitcoin: 250.000$ per moneta

L’autore, che investe in oro dal 1971 (anno in cui Nixon sganciò il dollaro dall’oro), considera Bitcoin l’equivalente digitale dell’oro.

Vede inoltre Ethereum come “il fondamento della nuova rete finanziaria”, un’infrastruttura tecnologica essenziale per il futuro.

La sua controversa previsione di “60$” per Ethereum ha suscitato confusione, con la maggior parte degli osservatori che ritiene si tratti di un refuso per 6.000$ o 60.000$, cifre più allineate alla sua visione rialzista sull’ecosistema, influenzata anche dalle tesi di Tom Lee di Fundstrat sul ruolo di ETH nella finanza globale.

Il contesto di mercato: ottimismo contro cautela

Le previsioni audaci di Kiyosaki arrivano in un momento di forte incertezza. Se da un lato la sua visione è rialzista, altri analisti di mercato esprimono cautela, sottolineando come “balene” e detentori a lungo termine stiano vendendo le loro posizioni, creando una continua pressione di vendita.

Alcuni paragonano l’attuale fase di consolidamento al periodo successivo allo scoppio della bolla delle dot-com, suggerendo che potrebbe protrarsi ancora per un anno.

Tuttavia, Kiyosaki rimane fermo sulla sua posizione: le criptovalute e i metalli preziosi rappresentano l’unica vera protezione contro la politica monetaria della Fed e la svalutazione delle valute fiat.

Il suo obiettivo di 250.000$ per Bitcoin non è solo una speculazione, ma la conseguenza logica di un sistema finanziario tradizionale che, a suo dire, sta perdendo credibilità.

Bitcoin Hyper ($HYPER): la scommessa sull’evoluzione dell’ecosistema Bitcoin

Mentre Kiyosaki si concentra su Bitcoin come riserva di valore (Layer-1), una nuova ondata di innovazione punta a espandere le sue funzionalità.

Bitcoin Hyper ($HYPER) è un progetto Layer-2 che sta catalizzando l’attenzione, come dimostra una prevendita esplosiva che ha superato i 26,4 milioni di dollari.

Questo L2 affronta i limiti storici di Bitcoin (velocità, costi, assenza di smart contract) implementando un’architettura ibrida che unisce la sicurezza degli ZK-Rollups alla velocità e programmabilità della Solana Virtual Machine (SVM). L’obiettivo è sbloccare l’enorme liquidità di Bitcoin per applicazioni DeFi, giochi e NFT.

Al prezzo attuale di 0,013245$ (con un aumento imminente) e offrendo un APY di staking del 46%, HYPER rappresenta una scommessa strategica sull’evoluzione funzionale di Bitcoin, attirando “balene” e investitori lungimiranti che cercano di andare oltre la semplice detenzione dell’asset.

