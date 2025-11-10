Evento – Il Kazakistan presente all’IFF 2025 sul futuro dello sport olimpico.

Il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale della Repubblica del Kazakistan, Alimzhan Akayev ha preso parte all’International Federation Forum 2025, evento annuale di tre giorni organizzato da SportAccord, tenutosi dal 27 al 29 ottobre presso il Museo Olimpico di Losanna, in Svizzera.

Il tema di quest’anno, “La nuova realtà globale nello sport: le federazioni internazionali in un mondo che si rifiuta di stare fermo“, ha riunito circa 400 leader di oltre 120 federazioni internazionali, insieme a rappresentanti del CIO, delle organizzazioni partner e della più ampia comunità sportiva.

L’agenda del Forum è stata caratterizzata da tavole rotonde, sessioni tematiche e presentazioni incentrate sulla commercializzazione e la leadership delle Federazioni Internazionali, l’avanzamento delle donne nello sport, la sostenibilità e la trasformazione digitale.

“La partecipazione del Kazakistan al Forum della Federazione Internazionale riafferma la nostra integrazione attiva nella comunità sportiva globale. È essenziale rafforzare la cooperazione internazionale e mantenere un dialogo aperto per affrontare le sfide e le tendenze chiave che plasmano lo sport moderno. Piattaforme come questa ci permettono di condividere esperienze, rafforzare le partnership e garantire lo sviluppo sistematico dello sport a livello nazionale“, ha affermato Akayev.