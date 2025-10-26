Ritorna l’Italian eBasket League, il campionato italiano di NBA2K26 in modalità 3 vs 3. La manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Lega Basket Serie A giunge così alla sua seconda edizione, confermandosi come evento di punta nel panorama del gaming nazionale.

Invariata la formula del campionato. Giocato in cross platform (PlayStation5 e Xbox) con il titolo NBA2k26, dal prossimo novembre fino a gennaio 2026 si svolgerà la Regular Season online (gare trasmesse sul canale Twitch Italbasket).

Le migliori 8 si qualificano per il Final Event che, come già lo scorso anno, si svolgerà all’interno della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, ufficializzata proprio nella giornata di ieri a Torino, e in programma dal 18 al 22 febbraio 2026. Alla squadra vincitrice il titolo di campione d’Italia.

In base al piazzamento, le 16 squadre partecipanti divideranno quote del prize money del Campionato, dal valore di 5.000,00 €.

Come per l’edizione di lancio, l’appuntamento che apre ufficialmente il campionato è il Draft Event. In diretta questo venerdì, 24 ottobre, alle 20.00 sul canale https://www.twitch.tv/italbasket e su legabasket.it il draft prevede l’abbinamento delle 16 squadre di serie A ai 16 team eSport 3v3 che, dopo aver superato due turni di qualificazione ai quali hanno partecipato 50 squadre (141 gamers), hanno staccato il pass per la partecipazione all’Italian eBasket League 2025-26.

Ospiti d’eccezione del draft saranno Jacob Gilyard e Andrea Calzavara in rappresentanza di Acqua S. Bernardo Cantù e Apu Old Wild West Udine, le due neopromosse della Serie A che partecipano per la prima volta all’Italian eBasket League. I due giocatori saranno impegnati in una partita 3v3 di NBA2K26 con i giocatori della eNazionale.

Condurranno il draft i caster Giovanni “Sweet Chin” Musig, Fabrizio “El Bicio” Antinori e l’ex-azzurro e team leader della eNazionale Andrea Pecile.

L’edizione del 2025 è stata vinta dagli eGamer Leonardo Mancini “Lijez”, Andrea Falasca “Just Fala”, Filippo Speziali “Xpipotato” e Tommaso “PushingT” Riovanto abbinati all’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano.