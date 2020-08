RIPARTONO LE GARE SU STRADA, RUNCARD SI RINNOVA. AL VIA L’APP SU IOS E ANDROID

Runcard presenta la nuova App (e il nuovo sito) sviluppati da Infront, Official Advisor della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per acquistare con semplicità la card e iscriversi alle competizioni di tutta Italia. Il lancio coincide con un momento molto atteso dagli appassionati di corsa e non solo: la ripresa delle gare su strada dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. E c’è una grande novità: l’universo Runcard sarà aperto a tutti, non solo ai possessori della card.

TROVA TUTTE LE GARE E SCOPRI QUELLE VICINO A TE – Grazie alla nuova App, già disponibile per il download negli store di Apple e Google, è possibile cercare le competizioni attraverso filtri ad hoc basati sul profilo dell’utente, che selezionano gli eventi direttamente dal calendario ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ciascun runner vedrà sulla propria App i risultati in tempo reale e potrà condividere classifiche e tempi, in un’esperienza sempre più social e interattiva.

VANTAGGI – Oltre alle informazioni sulle competizioni e al tracking delle attività personali, la App di Runcard diventa anche una vetrina di offerte e convenzioni per gli amanti della corsa. Dallo smartphone si accede a esperienze, servizi, sconti e vantaggi dedicati ai possessori di Runcard.

LEADERBOARD – Tra le novità più interessanti c’è lo sviluppo del gaming: gli utenti possono accumulare punti attraverso i km percorsi in allenamento e le azioni compiute sul sito e in App, scalando così il ranking e sfidando gli amici in un’esperienza che mescola online e offline. Fissando Sfide e Obiettivi, l’utente accetta una challenge o crea il proprio obiettivo (chilometri da percorrere, record da battere) per mettersi alla prova.

QUIZ & SONDAGGI – Ma non solo: attraverso sondaggi e quiz, i runner potranno testare le proprie conoscenze ed esprimere le proprie preferenze su tematiche relative alla corsa.

IL NUOVO PORTALE – Runcard rinnova anche il proprio portale web: www.runcard.com ha una veste grafica più moderna e funzionalità innovative, ma soprattutto è completamente integrato con la nuova App, così da offrire le ultime news dal pianeta-corsa, gli articoli specializzati e i migliori consigli dagli esperti.

“Nei mesi difficili che speriamo di esserci messi definitivamente alle spalle – dice il Segretario Generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera Fabio Pagliara – Runcard non ha mai smesso di lavorare per i runner. Proprio quei giorni ci hanno confermato che i grandi alleati del futuro sono le città e la tecnologia. Abbiamo voluto pensare non solo ai “nostri” tesserati, ma ai milioni di italiani che, almeno una volta la settimana, indossano le scarpe ed escono a correre, per essere più felici. Con le gare sospese e l’attività agonistica ferma ai box ci siamo ritrovati a dover immaginare una ripartenza sicura, e a creare, un mattoncino dopo l’altro, i presupposti che garantissero tutte le parti in causa: i runner, gli organizzatori, i club, le istituzioni. È stato, e continua ad essere, un lavoro complesso. D’altra parte, volevamo regalare agli appassionati un’offerta digitale più coinvolgente e stimolante, per vivere a pieno l’universo variegato della corsa. Il progetto che abbiamo sviluppato insieme a Infront è un grande passo avanti dal punto di vista tecnologico, un strumento per vivere il running a 360° e condividere la propria passione, ogni giorno, con milioni di altri italiani. È un altro passo verso il futuro”.

DOWNLOAD – La nuova app è disponibile in download gratuito nelle versioni iOS e Android nei rispettivi store: