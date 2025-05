RiminiWellness ospiterà l’edizione 2025 del torneo “SuperFighter” by Leone 1947.

Otto fighter. Una sola cintura. Un unico giorno per conquistare il successo nel torneo.

Sabato 31 maggio a RiminiWellness 2025 va in scena Superfighter, il torneo (organizzato dalla FIGHT1 di Carlo Di Blasi), che accenderà la Hall C4 con le emozioni generate dagli sport da combattimento. Otto atleti selezionati nella categoria 75 kg si affronteranno in una serie di match a eliminazione diretta: quarti di finale, semifinali e finale, tutto in un solo giorno. Solo uno salirà sul gradino più alto e si porterà a casa l’ambita cintura di Superfighter by Leone1947.

Il weekend si apre già venerdì pomeriggio 30 maggio con la presentazione ufficiale dei fighter e la cerimonia del peso, aperto al pubblico e trasmesso in diretta (dalle ore 14:30 alle 17:00). I quarti di finale del torneo sono previsti il giorno successivo (sabato 31 maggio) dalle 10:30 alle 13:00. A seguire le “semifinali” (nella fascia 14:00/15:00) prima di arrivare alle “finali” di “SuperFighter” (17:00-18:00).

Sabato si sfideranno sul ring in uno show di alto livello, trasmesso anche in live streaming sui canali social di Leone1947.

Leone 1947 è un’azienda tricolore storica, punto di riferimento nel mondo degli sport da combattimento. Fondata a Milano nel 1947 da Orlando Leone, ha costruito una solida reputazione grazie alla qualità dei suoi guantoni e attrezzature per boxe, kickboxing e MMA.

Sotto il profilo sportivo Superfighter by Leone 1947 anticipa, di pochi giorni, un altro grande evento (di profilo internazionale), l’Oktagon Valle d’Aosta, in programma il prossimo sabato 7 giugno 2025, al Courmayeur Sport Center. Un evento giunto al traguardo storico della 28ima edizione, sempre sotto l’egida della FIGHT1 del presidente Carlo Di Blasi. In questo caso il format prevede 6 match di lead card a cui si aggiungeranno, a partire dalle ore 19.30, ben 9 sfide, di cui 4 titoli mondiali ISKA (il main fight vedrà la valdostana Martine Michieletto opposta alla portoghese Dèbora Evora nella categoria di peso fino a 57 kg).