RiminiWellness – La FIPE presenta l’innovativo StrenghtERG di Concept2.

(da RiminiWelnness) – Si è concluso uno dei momenti più attesi della prima giornata della FIPE a RiminiWellness. Alle ore 15, Caroline Lucas, Ceo e Founder di Indoor Rowing società del marchio Concept2, ha svelato in esclusiva l’ultima rivoluzionaria novità del settore. La presentazione esclusiva ha riguardato l’innovativo StrengthErg, il nuovo macchinario multifunzionale per l’allenamento della forza, costruito con i collaudati criteri di qualità, resistenza e longevità che distinguono il marchio Concept2. Un appuntamento imperdibile che ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Alimentato dalla tecnologia della ventola Concept2, il nuovo StrengthErg utilizza la resistenza ad aria offrendo la possibilità di effettuare un allenamento di forza in totale sicurezza, senza la necessità di manovrare piastre, rack e bilancieri, fornendo tre diverse stazioni: LEG PRES – CHEST PRESS – SEATED ROW. Con tre stazioni diverse e un’ampia gamma di varianti e movimenti personalizzati, lo StrengthErg misura tutto con precisione, e mostra in dettaglio il risultato. La posizione del damper aiuta a trovare l’esatto rapporto tra velocità e forza desiderato per l’allenamento. L’attrezzo, che pesa poco più di 40 kg, è disegnato per offrire un carico oltre 680 kg.

LE DICHIARAZIONI (Caroline Lucas, Ceo e Founder di Indoor Rowing società del marchio Concept2)

“Lo StrengthErg è l’ultima novità della famiglia Concept2. Questo nuovo macchinario è stato ideato per rendere accessibile l’allenamento della forza a un’ampia gamma di persone. Include tre esercizi in un unico attrezzo: la leg press, il bench press e il bench pull. La macchina risponde al mio impegno muscolare: più forza applico, maggiore è la resistenza che offre. Diventa così una tipologia di allenamento estremamente efficace. E’ un macchinario pensato per tutti i tipi di atleta: dal professionista al neofita ma anche per un Un centro fitness perché rappresenta un’alternativa al sollevamento pesi tradizionale. Abbiamo registrato un grande interesse da parte di personal trainer, palestre, appassionati di home fitness, atleti di diverse discipline e numerosi centri fitness. Molti lo stanno già sperimentando e abbiamo già ricevuto ottimi feedback, soprattutto per la versatilità e l’innovazione della tecnologia.” (fonte: FIPE)