Eventi – Game On: The Sponsorship Effect

Next Different, communication company parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite e il Master “Sports Management: Businesses, Communities, Territories”, Sportmaster Consulting, EIS ed ENDU, presentano GAME ON: The Sponsorship Effect, un viaggio nel mondo dello sport per esplorare la relazione tra brand, società sportive, atleti ed eventi, con un focus sulla valorizzazione degli investimenti. L’appuntamento è per 26 giugno 2025, a partire dalle ore 9.30, nel campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Agostino Gemelli, 1).

L’evento si propone di approfondire tre aspetti chiave del marketing sportivo:

● Il ruolo delle sponsorizzazioni sportive nel panorama attuale;

● Gli atleti come veri e propri brand ambassador;

● Il potere degli eventi sportivi nel creare engagement.

La giornata sarà strutturata in tre panel di discussione e arricchita da due ricerche esclusive, rispettivamente condotte da EMG Different, l’istituto di ricerca di Next Different, e dagli studenti del Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno esperti del settore, atleti di spicco e rappresentanti di prestigiosi brand, che condivideranno insight strategici e best practice per valorizzare al meglio le sponsorizzazioni sportive.

L’evento offrirà un’occasione unica di networking e confronto tra aziende, professionisti del settore, studenti e sportivi, grazie a momenti dedicati all’approfondimento e alla condivisione di esperienze.

L’incontro si terrà presso l’Aula Pio XI e si concluderà con un light lunch e un’ulteriore occasione di networking. L ’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Per accreditarsi, è possibile preregistrarsi al seguente link: https://1u0fm7tljto.typeform.com/gameon