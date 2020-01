Replay si lega all’AFC Ajax per 4 stagioni

Il brand “Replay” e AFC Ajax hanno ufficializzato un accordo di sponsorizzazione per le prossime 4 stagioni. A partire da luglio 2020 Replay sarà sponsor ufficiale e realizzerà l’abbigliamento formale e casual delle prime squadre dell’Ajax. Oltre a un nuovo look annuale per i giocatori, lo staff e i membri del CdA, Replay e Ajax lanceranno una collezione esclusiva dedicata ai fan: “Replay x Ajax”.

La prima squadra, il settore giovanile e la squadra femminile dell’Ajax indosseranno i nuovi look formali e casual firmati Replay a partire dall’inizio della stagione 2020-2021. Replay e Ajax collaboreranno inoltre allo sviluppo dell’esclusiva collezione Replay x Ajax: ulteriori dettagli saranno rivelati a metà 2020. (fonte: Replay)