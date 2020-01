BetPlay investe per 4 anni sul calcio colombiano

L’operatore di scommesse colombiano BetPlay sponsorizzerà per 4 anni la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor). In base all’accordo, il massimo campionato di calcio sarà conosciuto come BetPlay Dimayor League, mentre la competizione della coppa principale si chiamerà BetPlay Dimayor Cup. La SuperLiga – giocata tra i vincitori dei campionati Apertura e Finalización – sarà chiamata BetPlay SuperLiga Dimayor.

BetPlay sponsorizza già la squadra di nazionale colombiana, con cui ha chiuso l’accordo nel 2019. (fonte: Agipronews.it)