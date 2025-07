Reit official partner del Calcio Padova per la stagione 2025/2026.

Reit Spa ha annunciato la collaborazione a supporto del Calcio Padova (tornato quest’anno in Serie B) per la stagione 2025/2026 in qualità di Official Partner.

Reit Spa rappresenta da oltre 50 anni, in esclusiva per l’Italia, alcune delle principali aziende del mercato europeo leader nella produzione di utensili professionali diventando, grazie alla qualità dei propri prodotti e a un marketing digitale, un punto di riferimento per i maggiori rivenditori di ferramenta, utensileria, articoli tecnici ed attrezzature edili.