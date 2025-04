Reals nuovo regional betting partner del Milan per l’America Latina.

AC Milan annuncia una nuova partnership con Reals, azienda attiva nel mercato brasiliano delle scommesse sportive e del gioco online, che diventerà Official Regional Betting Partner dei rossoneri in America Latina.

“Questa collaborazione rafforza la dedizione del Milan per promuovere un maggiore coinvolgimento dei fan in tutta l’America Latina. Con il forte punto di appoggio di Reals nel mercato delle scommesse sportive e del gioco online del Brasile, questa partnership è destinata ad aumentare la visibilità del marchio AC Milan e connettersi con i sostenitori appassionati della regione. La sinergia tra le ambizioni globali del Milan e l’approccio di Reals promette di creare un impatto duraturo e migliorare il legame del Club con la sua fanbase latinoamericana”, si legge in una nota uffiviale del club.