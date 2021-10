REAL SOCIEDAD – FINETWORK: C’E’ L’ACCORDO DI MAGLIA

(di Mattia Celio) – La Real Sociedad ha trovato il suo main sponsor di maglia. Il club di Jokin Aperribay ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con la società di telefonia mobile Finetwork per la stagione 2021/2022. Il debutto sulla divisa è arrivato nella partita di sabato 16 ottobre contro il Maiorca ad Anoeta.

Fin dalla sua inaugurazione, la società di telecomunicazioni è stata strettamente legata allo sport, essendo lo sponsor personale di atleti come Fernando Alonso (pilota F1), Saúl Craviotto (atleta), Sandra Sánchez (karateka) e Pedro Acosta (motociclista). Inoltre, è sia sponsor ufficiale delle squadre di basket maschili e femminili spagnole che operatore ufficiale di telecomunicazioni e partner sponsor della Nazionale spagnola (maschile e femminile).

Questa unione tra i ‘Txuri-urdin’ e Finetwork nasce con l’obiettivo di unire tecnologia e passione basata sulla condivisione del modo di essere e intendere la vita e lo sport. Tale condivisione, come hanno sottolineato i protagonisti dell’accordo, sarà indispensabile per la crescita di entrambi i marchi: la Royal Society siglerà una partnership con l’operatore che sostiene lo sport e rappresenterà l’alternativa nelle telecomunicazioni, e Finetwork avrà modo di estendere notevolmente la propria presenza nei Paesi Baschi.

Manuel Hernández, CEO di Finetwork, ha dichiarato in merito: “Questo accordo rappresenta un’altra grande scommessa di Finetwork per lo sport e in questo caso per un club storico del nostro calcio come la Real Sociedad, con cui condividiamo il fatto che, facendo le cose in modo diverso e con molto impegno, si potrà raggiungere la vetta e giocarsela con i club più grandi”.

Obiettivi condivisi anche dal presidente della Real Sociedad, Jokin Aperribay: “La Real Sociedad indosserà con orgoglio questa nuova maglia in LaLiga e in Europa perché il nostro accordo con Finetwork affronta atteggiamenti e valori simili. In questo modo, lo sforzo, la perseveranza e il lavoro di squadra di entrambe le entità si uniscono per raggiungere insieme i massimi successi possibili”.

Al momento la squadra allenata da Imanol Alguacil occupa la prima posizione ne LaLiga e la terza nella fase a gironi di Europa League. Con questo andamento e con questa nuova unione dalle idee molto chiare, i tifosi possono sperare in qualcosa di grande.