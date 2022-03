Radrizzani secondo per indice di gradimento dei tifosi tra i proprietari dei club inglesi

ricerca comparsa, questa domenica, sul quotidiano britannico Andrea Radrizzani (nella foto in primo piano) ha ottenuto un consenso del 98,3% da parte dei fan, soddisfatti fino a questo momento della gestione del club. Tra gli aspetti più positivi, i tifosi del “Leeds ” riconoscono al magnate milanese di aver portato Marcelo Bielsa come allenatore (dopo l’addio al club gialloblù è in “odore” di una selezione nazionale), essere riuscito a rifondare il settore giovanile, aver ottenuto la promozione in English Premier League ed essere riuscito a mantenere la serie, riuscendo anche a tenere i migliori giocatori. Addirittura, viene definito dai tifosi come “il miglior proprietario da molti anni”, dietro solo al Brentford (football club di EPL attualmente al 15° posto) per pochi punti. Secondo unacomparsa, questa domenica, sul quotidiano britannico Daily Mail , l’imprenditore italianoha ottenuto un consenso delda parte dei fan, soddisfatti fino a questo momento della gestione del club. Tra gli aspetti più positivi, i tifosi del “” riconoscono al magnate milanese di aver portato Marcelo Bielsa come allenatore (dopo l’addio al club gialloblù è in “odore” di una selezione nazionale), essere riuscito a rifondare il settore giovanile, aver ottenuto la promozione in English Premier League ed essere riuscito a mantenere la serie, riuscendo anche a tenere i migliori giocatori. Addirittura, viene definito dai tifosi come “il miglior proprietario da molti anni”, dietro solo al Brentford (football club di EPL attualmente al 15° posto) per pochi punti.

Altro aspetto importante per il Leeds United arriva dalla ricerca effettuata da Deloitte Football Money League : il club inglese è al 22° posto per revenues nel periodo post Covid. La società di Radrizzani è riuscito ad ottenere questo successo, posizionandosi davanti a tante squadre italiane come Roma, Atalanta, Lazio, Napoli e Milan.