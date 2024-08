Rabona continua a spingere per l’acquisizione dell’Ascoli calcio (Serie C)

L’azienda romana Rabona (telco low cost italiana) dei titolari Maurizio e Stefano D’Alessandro (nella foto sotto), attualmente in possesso del 10% delle quote azionarie dell’Ascoli calcio (retrocesso quest’anno in Serie C), attraverso una nota ufficiale è tornata a ribadire la propria intenzione di acquisire lo storico club marchegiano.

“Si comunica che è stata formulata una proroga dell’offerta già precedentemente presentata senza ulteriori scadenze, al fine di dare ai soci il tempo necessario per capire realmente se hanno intenzione di cedere, senza pregiudizio alcuno, nella speranza che almeno questa volta venga data a Rabona una risposta.

Ci preme sottolineare che proposta simile era da noi già stata presentata a Dicembre 2023, proposta della quale per dovere di cronaca, era stato messo a conoscenza personalmente il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, senza alcun esito.

Pertanto, alla luce di quanto già espresso, la volontà di Rabona è quella di farsi carico di tutta la massa debitoria contratta dall’attuale gestione, dalla quale Rabona si è dissociata totalmente, intraprendendo in tal senso anche le opportune iniziative legali. Sempre per opportuna trasparenza, si rende noto che, nella giornata di ieri (31 luglio) è stata presentata da Rabona formale istanza all’Ascoli calcio per l’ispezione dei libri contabili, e per visionare tutte le delibere del CDA documenti dei quali la scrivente è stata sempre tenuta all’oscuro.

Ci vediamo costretti a smentire quanto riportato da alcuni organi di stampa riguardo al fatto che Rabona “avrebbe avuto difficoltà a ricapitalizzare”, visto che da quando Rabona è socia dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ad oggi non è mai stata avanzata né da parte degli altri soci ne’ da parte del CDA la richiesta di “Ricapitalizzazione” della società . La notizia, pertanto, è strumentalmente falsa. Si sottolinea ancora che, ad oggi Rabona tra acquisto quote, sponsorizzazione e finanziamento soci ha versato nelle casse della società e dell’attuale gestore oltre 1.300.000 EURO. Risulta così evidente come Rabona sia in realtà l’unico Socio pronto ad investire nell’Ascoli Calcio, e cerca di riportare il “glorioso club”nelle categorie che merita, con investimenti economici e risorse professionali di alto livello. Forza Ascoli!“. (fonte: Rabona)