Quattro proposte per l’organizzazione del Mondiale di calcio femminile 2027

Il quartier generale della FIFA in Svizzera

La FIFA ha annunciato oggi di aver ricevuto 4 “manifestazioni di interesse“ per ospitare la Coppa del Mondo femminile 2027. Parliamo di Brasile, Sudafrica, della proposta congiunta USA-Messico e di quella, in ambito europeo, di Belgio, Olanda e Germania.

La scelta finale verrà presa e comunicata in concomitanza con il prossimo congresso. Solo allora l’ente elvetico invierà il cosiddetto “Bidding Agreement“, un documento necessario per garantire che i principi chiave del processo di offerta siano rispettati. Contemporaneamente le Federazioni interessate avranno tempo, fino al 19 maggio 2023, per restituire il “paper” e confermare il proprio interesse.