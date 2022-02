Qatar2022: La Polonia si rifiuta di giocare gli spareggi mondiali contro la Russia

Il Presidente della Federcalcio polacca (PZPN), Cezary Kulesza ha dichiarato su Twitter che “La nazionale polacca non ha alcuna intenzione di giocare la partita dei playoff contro la Russia…La partita è programma per il 24 marzo e si dovrebbe giocare in casa della Russia…Il mondo dello sport conferma ormai di essere sceso in campo per dire basta alla guerra, e per protestare contro l’invasione russa in Ucraina.

“Basta parole – ha proseguito sempre su Twitter Kulesza – E’ tempo piuttosto di agire. A causa dell’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, non intendiamo giocare. Questa è l’unica decisione giusta”. La Federcalcio polacca ha confermato inoltre di essere in contatto con Svezia e Repubblica Ceca per arrivare ad una azione comune nei confronti della FIFA (i match infatti sono collegati al Mondiale di calcio di Qatar2022). La squadra vincente, tra Svezia e Repubblica Ceca, dovrebbe sfidare la “vincente” tra Polonia e Russia.