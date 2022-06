Qatar Airways, main sponsor del Paris Saint-Germain (PSG) dal 2022-23

(di Antonio Spina) – Qatar Airways, Partner premium del Paris Saint-Germain (Ligue1) dal 2020, diventa official main sponsor della maglia del club parigino, a partire dalla stagione 2022-23, andando a sostituire sostituire Accor (gruppo alberghiero francese).





L’ accordo dalla durata pluriennale per una cifra vicina ai 70 milioni di euro (fonte Le Parisien) prevede che il nome della compagnia aerea apparirà sulle famose jersey Rouge & Bleu delle squadre professionistiche maschili, femminili e giovanili e la sua visibilità sarà rafforzata anche nello stadio Parc des Princes con un’ulteriore esposizione a LED ed esperienze di ospitalità VIP migliorate. Inoltre , obiettivo primario della partnership è quello di offrire contenuti innovativi ed esperienze sempre più stimolanti agli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Qatar Airways è stata proclamata “Compagnia aerea dell’anno” ai World Airline Awards 2021, gestiti dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. La compagnia aerea del Medio Oriente continua a rimanere sola ai vertici del settore avendo vinto il premio principale (ulteriori nomination come Miglior Business Class e miglior Catering a bordo, tra le altre) per la sesta volta senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e 2021).L’ampio portafoglio sportivo di Qatar Airways include oltre al Paris Saint-Germain, anche la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, l’FC Bayern München in Germania, Concacaf, Conmebol e ulteriori partnership in diverse discipline sportive come l’equitazione, il kitesurf, il padel e il tennis.

Il club di Nasser Al-Khelaifi avrà un ruolo importante nel content di sponsorizzazioni di Qatar Airways coinvolgendo milioni di fan del club in tutto il mondo, che diventeranno l’ufficiale Programma Frequent Flyer del Paris Saint-Germain, mentre Qatar Airways Holidays offrirà pacchetti di viaggio ufficiali, per godersi la città e vedere alcuni dei migliori giocatori del calcio mondiale. In più, l’Hamad International Airport (HIA) e il Qatar Duty Free (QDF) saranno rispettivamente l’Aeroporto Ufficiale e il Duty Free Ufficiale del Paris Saint-Germain, al cui interno è presente il fan store ufficiale del club per offrire ai tifosi l’intera gamma del merchandising ufficiale del club.

“L’annuncio di un nuovo partner di maglia è una pietra miliare per il club” , ha affermato Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer del Paris Saint-Germain. “ Siamo lieti di vedere Qatar Airways intensificare il proprio impegno nei confronti della famiglia Paris Saint-Germain. Qatar Airways è estremamente è una compagnia aerea ambiziosa, una delle più acclamate al mondo e, indossando la maglia Rouge & Bleu, Qatar Airways aumenterà la propria visibilità globale e l’integrazione nel calcio solo pochi mesi prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Qatar e anche ben oltre.”