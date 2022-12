Qatar 2022: per Telpress gli italiani tifano Argentina.

L’Argentina risulta essere di gran lunga la nazionale più citata suoi social dagli italiani con 3.320 rilevazioni: a sorpresa il suo nome supera il Brasile, che ha sempre dominato il dibattito mediatico. Ma la vera novità è la discussione politica che caratterizza le conversazioni sui principali social network: si parla di diritti, protesta, rispetto ma anche di guerra e morte (quella degli operai impiegati per la costruzione degli stadi). I mondiali di calcio, dunque, per la prima volta diventano occasione per parlare di politica, anche in Italia. E così risulta particolarmente alta la percentuale di post negativi per quanto riguarda l’Iran, a testimonianza della eco globale raggiunta dalla recente rivolta dei giovani contro il regime degli Ayatollah.

È quanto emerge dal report di Telpress Italia “Gli italiani e il Mondiale” un’analisi delle conversazioni realizzata con MediaScope, la piattaforma di web e social listening basata sul monitoraggio continuo dei principali social network con l’obiettivo di offrire una panoramica aggiornata in tempo reale sui principali temi del dibattito pubblico, non solo italiano.

Si è parlato molto delle nazionali dei due Paesi leader degli schieramenti contrapposti dell’area mediorientale e cioè Iran e Arabia Saudita, rispettivamente a quota 2.024 e 1.958, staccano di poco la Germania, altra nazionale ricca di storia e tradizione, che si ferma a quota 1.851. A seguire Messico (1.198) e Croazia (1.166) che battono le due nazioni notevolmente più quotate in Europa ma storiche avversarie dell’Italia: Francia (1.033) e Inghilterra (762). Interessante notare l’assenza tra le prime 20 nazioni della Spagna (284), nonostante la sonora vittoria all’esordio ai danni del Costa Rica che, al contrario, stupisce per la sua presenza nella Top20. Non è passato inosservato il gesto dei tifosi giapponesi di raccogliere i rifiuti dopo la partita con la Germania.

Dall’account FIFA World Cup arrivano i post più virali della prima settimana della manifestazione: al primo posto l’attesa per l’esordio del giocatore più forte e famoso al mondo, l’argentino Leo Messi, genera 2.353.031 interazioni. Successivamente, primo tra i post non Fifa, l’encomio del Ministro delle Infrastrutture Salvini nei confronti dei tifosi giapponesi che, dopo aver assistito alla vittoria a sorpresa della propria nazionale sulla Germania, si attardano allo stadio nella pulizia degli spalti.

L’interesse per l’evento sportivo più seguito a livello globale insieme ai Giochi Olimpici è in grado di generare sui social italiani numeri di assoluto rilevo, nonostante l’assenza della nazionale azzurra facendo registrare nella fase preliminare 39.894 mention condivise 2,8 milioni di volte per un volume di interazioni pari a più di 261 milioni di reach.

Oltre agli hashtag legati all’evento #Qatar2022, #FIFAWorldCup, Mondiali, Fifa che le altre parole molto diffuse sono quelle delle nazioni partecipanti, soprattutto Argentina e Brasile. Non sfondano i due campioni più noti: Messi e Ronaldo. Tra le parole che accompagnano questo mondiale figurano anche diritti, protesta e morti, anche se con una diffusione notevolmente inferiore rispetto alle altre.