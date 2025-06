Merchandising – Puma svela la nuova divisa del Palermo FC (2025/26).

Puma e il Palermo FC hanno presentato il nuovo Home Kit che verrà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2025/2026, un simbolo di identità, orgoglio e innovazione, progettato per rappresentare al meglio l’heritage rosanero.

Il nuovo Home Kit celebra quindi il rosa, l’identità eterna del Palermo, con una colorway Team Light Pink impreziosita dai badge tono su tono in Bright Pink che donano carattere e modernità al look. Questa scelta cromatica omaggia la classica maglia Home, enfatizzando l’unicità del club attraverso una palette monocromatica e vibrante, ma lo fa in modo innovativo e originale come mai prima d’ora: per la prima volta nella sua storia, infatti, quest’anno l’intero Home Kit del Palermo sarà all-pink.

Il girocollo a maglia piatta è pensato per il massimo comfort e una vestibilità elegante, il classico motto “Siamo Aquile” sul colletto posteriore rafforza il senso di appartenenza e lo spirito unico della squadra. Il badge del club è stampato in silicone 3D: il crest rosanero si presenta in rilievo, con un effetto tridimensionale che ne esalta il valore simbolico e la qualità artigianale.