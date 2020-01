PUMA E IL PSV EINDHOVEN ANNUNCIANO LA FIRMA DI UNA PARTNERSHIP PLURIENNALE

Puma ha annunciato oggi la firma di una nuova partnership pluriennale con il PSV Eindhoven, una delle squadre di calcio più titolate del campionato olandese. Il Global Sports Brand diventerà l’official kit supplierdel club a partire dal 1° Luglio 2020. Il PSV Eindhoven ha conquistato 24 titoli nel campionato olandese e 9 coppe nazionali e collezionato anche grandi successi a livello Europeo vincendo una Coppa dei Campioni e una Coppa Uefa.

“Il PSV Eindhoven è uno dei club più orgogliosi e prestigiosi d’Europa, con una storia calcistica incredibile. Siamo davvero entusiasti di collaborare con un club così illustre”, ha dichiarato Johan Adamsson, Director of Sports Marketing & Sports Licensing di Puma. “Non vediamo l’ora di accogliere il PSV Eindhoven nella famiglia Puma e supportarli nel raggiungimento delle loro ambizioni”.

La partnership fra Puma e PSV Eindhoven si basa sui valori condivisi di innovazione e cooperazione, valori evidenti anche nel motto del club “Unity Is Strenght”. Il club è profondamente legato a Eindhoven, indicata come ‘The City of Light’, una città vibrante di cultura, collaborazione e influenza globale. Le ambizioni di Puma e del PSV Eindhoven sono fortemente allineate, da sempre cercano di andare oltre i limiti, sia dentro che fuori dal campo, connettendosi con la città e i tifosi in modi nuovi e stimolanti.

Il Commercial Director del PSV, Frans Janssen, ha dichiarato: “Puma e PSV sono entrambi determinati a essere migliori giorno dopo giorno, quest’ambizione è alla base di questa partnership. Il loro motto “Forever Faster” è un concetto che riconosciamo e sposiamo. Siamo veramente orgogliosi di collaborare con un global brand che ci dà l’opportunità di rimanere unici. Qualità, comfort ed autenticità sono i nostri principali desideri per l’abbigliamento sportivo. Tutte queste caratteristiche fanno parte del dna di Puma. PSV è molto onorata di essere accolta nella famiglia Puma, unendosi a grandi club come il Manchester City, AC Milan, BVB Dortmund e Valencia.” (fonte: Puma.com)