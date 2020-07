PUMA CELEBRA LA CULTURA DI MANCHESTER CON IL NUOVO HOME KIT DEL CITY ISPIRATO AI MOSAICI

Puma ha svelato il nuovo Home kit del Manchester City per la stagione 2020/21 che verrà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili. Il pattern della maglia Home si ispira agli iconici mosaici situati nel centro creativo del quartiere nord di Manchester e rende omaggio a una città ricca di calcio e creatività.

Arte, industria, calcio, musica, moda, rumore e colore sono da sempre nel dna di Manchester e i mosaici esposti in città sono una celebrazione di questo incredibile melting pot culturale. I mosaici sono stati anche una parte importante della storia del Manchester City, risalente a quasi 100 anni fa, quando il mosaico originale del City ornò per la prima volta le porte del Maine Road Stadium. Oggi, la tradizione del mosaico continua con molte leggende del club immortalate come opere d’arte esposte alla City Football Academy per ispirare la prossima generazione di giocatori.

Mark Kennedy, l’artista che ha realizzato i mosaici del quartiere nord di Manchester e gli artworks dei giocatori alla City Football Academy, ha dichiarato: “Quando ho iniziato il mio viaggio come artista, il quartiere nord era un’area abbandonata sulla quale volevo concentrarmi con l’obiettivo di riscostruirla. Ho iniziato a creare le icone di Manchester usando lastre e piastrelle in ceramica, integrando il mio stile artistico. Io e la mia famiglia siamo sempre stati grandi fan del City e negli anni ho realizzato anche opere d’arte per i giocatori. Nel corso del tempo mi sono state commissionate diverse opere d’arte per il Club e la città di Manchester e oggi sono orgoglioso che PUMA abbia voluto usare la mia arte come fonte d’ispirazione per la nuova maglia del City”.

La nuova maglia del Manchester City presenta il pattern a mosaico nel classico City blue and white, con finiture navy. Il kit è completato da shorts bianchi e calzettoni blue. Il nuovo Home kit debutterà sabato 18 luglio nella semifinale della FA Cup del Manchester City contro l’Arsenal.