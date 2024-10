Puma annuncia il pilota di Formula 1 Charles Leclerc come nuovo Brand Ambassador

Puma ha annunciato Charles Leclerc, star della Formula 1 e pilota della Scuderia Ferrari HP, come nuovo global ambassador del brand. Con questa partnership, Puma consolida la sua posizione di brand leader nel motorsport ed espande la sua influenza al di là del circuito di gara. L’energia dinamica, la spinta all’eccellenza e il fascino moderno di Leclerc lo rendono il partner ideale per incarnare l’impegno di Puma a superare i limiti sia nello sport che nella moda.

Charles Leclerc ha continuato a dimostrare il suo eccezionale talento e la sua abilità, consolidando la sua posizione come uno dei migliori piloti di Formula 1. Leclerc ha dimostrato la sua eccezionale abilità nelle qualifiche e la sua velocità, con tre pole position in questa stagione. I suoi risultati più memorabili sono arrivati con due prestigiose vittorie: prima nell’iconico Gran Premio di Monaco, la sua gara di casa, dove ha entusiasmato i tifosi locali con una vittoria dominante, e poi a Monza, dove ha conquistato il famoso “Tempio della velocità” davanti ai tifosi appassionati della Scuderia Ferrari.

La partnership strategica ha lo scopo di far conoscere il brand, di entrare in contatto con gli appassionati di motorsport e di moda e di rafforzare l’impatto di Puma in questi spazi. La collaborazione metterà in evidenza Leclerc in una serie di collezioni Puma di alto profilo, con particolare enfasi sulle collezioni Puma Motorsport for Scuderia Ferrari, attraverso vari canali globali. (fonte: Puma)