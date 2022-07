Evolution Fight : Di Vara campione d’ Europa, Oliva vince la semifinale mondiale, Carrara piegato da Ruiz, nuovo campione mondiale ISKA . 

Serata all’insegna dei colpi di scena in piazza Garibaldi a Rosolini(SR) per “Evolution Fight” il gala di muay thai e kickboxing organizzato da Trinacria Muay Thai team di Bruno Botindari e Liliana Voicu.

In apertura dell’evento la siciliana Beatrice Insolia incappa in un ko da parte della francese Emilie Machut. A riequilibrare le sorti dei siciliani in gara ci pensa Giuseppe Gennuso che costringe alla resa il suo avversario dopo solo 21 sec dall’inizio del primo round per intervento medico. Gennuso infatti parte con il turbo e scatena uno tsunami di colpi appena l’arbitro dà il via al match contro il francese David Triboni.

Di Vara campione d’Europa. Italia Francia 2-1.

Lorenzo Di Vara trova nel francese Dean Bensedira un avversario molto ostico che gli si oppone per 5 durissimi round molto equilibrati che solo al quinto round vedono Di Vara prevalere.

Così il titolo europeo IMTF cat -75 kg resta in italia . E con questa vittoria la sfida con la Francia viene vinta dall’Italia 2-1.

Oliva si guadagna il posto per il prossimo mondiale ISKA a Roma.

Il match fratricida tra il pugliese Domenico Lomurno e il Romano Roberto Oliva a Rosolini era valido per guadagnare il posto al prossimo mondiale cat-63 kg a Roma il 26 novembre prossimo. I due, entrambi titolati a livello internazionale, si affrontavano per stabilire chi dei due fosse il migliore in grado di avere i disputare il titolo iridato.

Oliva reduce da una sconfitta a Roma, nel giugno scorso, aveva bisogno di questa affermazione. Dall’altra Domenico Lomurno aveva una striscia vincente nella stessa categoria di Oliva tale da reclamare l’opportunità mondiale . Il ring di Rosolini dava la vittoria a Oliva dopo un match spettacolare che faceva vibrare la piazza divisa tra due fazioni . Sarà quindi Roberto Oliva l’uomo da battere sul ring di Roma.

Ruiz inarrestabile.

L’entrata spettacolare di Enrico Carrara purtroppo non corrispondeva alla medesima uscita dal ring. L’italiano infatti trovava nel contender spagnolo Eddie Ruiz un avversario durissimo. Più alto, più veloce e più preciso rispetto ad un Carrara più potente ma meno incisivo. Dopo un paio di round equilibrati lo spagnolo metteva il turbo e al quarto round dopo tre conteggi nello stesso round Eddie Ruiz veniva dichiarato vincitore e la prestigiosa cintura ISKA cingeva i fianchi di Ruiz. Nel corso della dichiarazione del vincitore il presidente di Fight1 Carlo Di Blasi annunciava di voler a Roma il 26 novembre lo stesso Ruiz.

Blandizzi rischia e vince.

Il siciliano Salvatore Blandizzi del Trinacria Muay Thai team di Rosolini superava un fuoco di fila del lussemburghese Ferdinand Pietrj resistendo a cariche selvagge. Poi il colpo di scena: resa di Pietrj per fuoriuscita della spalla che gli impediva di continuare.

Novati vince e convince.

Il lombardo in trasferta Nicolas novati aveva bisogno di una vittoria in fine di stagione e la trovava contro il campione maltese Jesred Piscopo. Tre round tutti a favore di Novati chiudevano una serata bellissima sotto le stelle di Sicilia.