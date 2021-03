DAZN E TIM ANNUNCIANO L’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE CHE PORTERA’ SU TIMVISION LE PARTITE DELLA SERIE A

La collaborazione partirà a luglio 2021 e comprenderà tutto il catalogo di contenuti sportivi live e on demand di DAZN. Si accelera la digitalizzazione del Paese

DAZN e TIM comunicano di aver firmato un accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta su TIMVISION i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni.

DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi per le partite di Serie A per le stagioni 2021-2024, proseguirà la distribuzione delle partite via internet e ha scelto TIM come partner strategico. Pertanto, TIM sarà l’operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di DAZN in Italia.

La nuova partnership sarà attiva a partire da luglio 2021 e ai clienti TIM saranno riservate offerte dedicate per il servizio DAZN che include le partite della Serie A, per un bacino di utenza di circa 5 milioni di famiglie fino ad oggi in prevalenza via satellite.

La partnership con TIM rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e consolidamento di DAZN nel mercato italiano. Processo iniziato con successo nel 2018 e proseguito negli anni con grande impegno fino ad oggi. L’acquisizione di 10 partite a giornata del Campionato di Serie A (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva), che tanti tifosi e appassionati conta in Italia, è un chiaro riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi. Attraverso questo accordo, proseguirà il passaggio degli utenti alla visione dei contenuti utilizzando la banda larga, permettendo, allo stesso tempo, di potenziare e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese su cui massimo è stato l’impegno in questi anni.

DAZN ha sempre messo al centro del suo operato il consumatore appassionato di sport, che deve poter accedere ai contenuti sportivi in modo semplice, flessibile e innovativo e questo accordo non fa che rafforzare l’impegno in questa direzione.

Al tempo stesso TIM supporterà la migrazione da satellite a piattaforma streaming, grazie alla copertura Ultrabroadband disponibile in Italia attraverso la rete fissa (oltre il 90% delle linee fisse attive è già pronto a fornire l’accesso UBB), a cui si aggiunge la rete mobile, il Fixed Wireless Access (FWA) e il WIFI satellitare, dando la possibilità di offrire a tutti i clienti la migliore user experience.

L’accordo con DAZN, oltre a promuovere ulteriormente la diffusione delle connessioni UBB in Italia, rafforzerà la strategia convergente di TIM Unica, andando ad abbinare la migliore proposta di connettività fisso-mobile ad un’offerta di contenuti sportivi e d’intrattenimento unici nel panorama italiano. La partnership, inoltre, va a consolidare il posizionamento di TIMVISION come principale aggregatore di prodotti Premium di alta qualità che, grazie anche al nuovo decoder (set-top-box), consentirà allo spettatore di vivere un’esperienza sempre più unica e coinvolgente.