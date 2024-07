Brand Finance: crescita record del Milan nel mondo nel quadriennio 2021/24

Il Milan è il club che ha registrato la crescita maggiore a livello internazionale nel quadriennio 2021-24 e il solo club italiano nella Top50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell’ultimo anno.

Questi alcuni tra i dati emersi dal BrandFinance Football 50 2024, report annuale che analizza il valore dei brand calcistici di tutto il mondo e già nelle ultime due edizioni aveva segnalato il Club rossonero come quello più cresciuto in assoluto.

In particolare, nel report 2024, il Milan risulta quindi essere:

Il club che ha registrato la crescita maggiore in assoluto nel quadriennio 2021-24 , passando da circa 150 a oltre 400 milioni di euro (+162%) e staccando nettamente tutti gli altri club in questa speciale classifica: 2° Bayern Leverkusen (+94%) 3° Aston Villa (+70%)

Il solo club italiano della top 50 mondiale ad aver registrato una crescita nell'ultimo anno, con un +11,9% rispetto alla passata edizione che lo porta dai 358 milioni di valore nel 2023 a superare quota 400 milioni nel 2024

Di seguito, il post LinkedIn pubblicato questa mattina sui canali ufficiali di BrandFinance: link

I risultati del report confermano ulteriormente il percorso di crescita del brand rossonero, già testimoniato da altri rinomati istituti di ricerca e studi internazionali: secondo Football Benchmark, da tre anni consecutivi il Milan è il club più cresciuto in Europa per valore d’impresa; per YouGov, quello rossonero è il club italiano più apprezzato in mercati strategici come gli Stati Uniti e la Cina.