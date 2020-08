PREMIER LEAGUE: IL LEICESTER CITY LANCIA LA SUA FORMAZIONE FEMMINILE

(di Marco Casalone) – Il Leicester City (club militante nella Premier League inglese) ha ufficialmente presentato la sua squadra femminile professionistica, a seguito dell’acquisizione da parte della “King Power International Group” (azienda attiva nel settore della gestione di negozi duty-free aeroportuali e proprietaria delle Foxes) del Leicester City Women’s Football Club (LCWFC).

Fin dalla sua fondazione avvenuta nel 2004 il Leicester City Women’s Football Club, a dispetto della denominazione sociale, ha sempre costituito un’entità indipendente rispetto alla compagine maschile, passata alla storia per l’inaspettato trionfo nella Premier League 2016: la società verrà ora ribattezzata LCFC Women, acquisirà lo status di professionista e nella prossima stagione militerà nella FA Women’s Championship (FAWC), la seconda serie del calcio femminile inglese (il cui via è previsto per il prossimo 6 settembre).

Le “LCFC Women” giocheranno le partite casalinghe al Farley Way Stadium (situato a Quorn, un piccolo paese della contea del Leicestershire) e, all’interno del sito web ufficiale del Leicester City, troverà spazio una sezione a loro completamente dedicata, nella quale i fan potranno vedere le azioni salienti dai match, interviste alle giocatrici ed altri contenuti esclusivi.

Con riguardo allo staff tecnico, è già stato definito il roster di 23 calciatrici che affronterà la stagione 20/21: dodici di queste facevano parte della rosa della precedente società, alle quali si sono aggiunti undici nuovi acquisti, provenienti per lo più da squadre della categoria superiore (la FA Women’s Super League), a conferma della volontà della nuova proprietà di voler immediatamente puntare alle posizioni di vertice della classifica.

Anche l’assetto societario è stato improntato nel segno della continuità: Jade e Jonathan Morgan, rispettivamente direttore generale e team manager del LCWFC manterranno le medesime cariche anche per le LCFC Women mentre l’attuale amministratore delegato del Leicester City Susan Whelan sarà a capo del nuovo LCFC Women’s Football Leadership Group, organo di controllo del club all’interno del quale troverà posto, nelle vesti di consulente, anche l’ex presidente Rohan Morgan.

“La nascita del nuovo team rappresenta un incredibile passo in avanti sia per la nostra squadra che per il calcio femminile della città” ha dichiarato lo stesso Morgan, “Rappresentiamo con orgoglio Leicester in questo sport da quasi un ventennio, riuscendo a creare un’organizzazione con solide basi, standard elevati ed un incredibile potenziale di crescita”, mentre il presidente del Leicester City Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha chiarito come “l’obiettivo sia quello di sfruttare l’attuale successo del calcio femminile per riuscire ad ispirare una nuova generazione di giovani calciatrici e garantire ai migliori prospetti un futuro nel mondo professionistico”.