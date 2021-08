PREMIER LEAGUE: IL LEEDS UNITED SI LEGA AL MARCHIO DI ENERGY DRINK “BOOST”

(di Marco Casalone) – Il Premier League inglese e di proprietà dell’imprenditore italiano Andrea Radrizzani, ha annunciato una nuova partnership con il produttore di bevande energetiche Official Energy Drinks Partner” del club per la stagione 2021/2022. – Il Leeds United , squadra militante nellae di proprietà dell’imprenditore italiano Andrea Radrizzani, ha annunciato una nuova partnership con il produttore di bevande energetiche Boost Drink che rivestirà dunque il ruolo di “del club per la stagione 2021/2022.

Boost Drink, fondato proprio a Leeds nel 2001, è attualmente il terzo marchio di bevande energetiche più venduto nel Regno Unito e, in base all’accordo, verrà promosso sia all’interno che all’esterno dello stadio Elland Road in occasione dei match casalinghi dei Whites, attraverso i pannelli pubblicitari a LED posti ai lati del terreno di gioco ed i maxischermi sopra le tribune, mentre in diverse aree dell’impianto saranno allestiti alcuni punti promozionali presso i quali i tifosi avranno a disposizione l’intera gamma di prodotti Boost.

Inoltre, il logo dell’azienda apparirà sui cartelloni utilizzati come sfondo per le interviste rilasciate ai media dall’allenatore Marcelo Bielsa e dai componenti della prima squadra: sono anche previste una serie di iniziative riservate ai tifosi sui canali digitali e social media del club dello Yorkshire, per promuovere ulteriormente il marchio su scala nazionale e internazionale.

Simon Gray, fondatore ed amministratore delegato di Boost Drink, ha commentato la nuova collaborazione mettendo in risalto “i valori che ci accomunano con il Leeds United ossia ambizione, coraggio e voglia di affrontare e vincere nuove sfide: è per noi un grande onore poterci legare ad una società così prestigiosa e ricca di storia”, mentre Paul Bell, direttore esecutivo del club tre volte campione d’Inghilterra, ha sottolineato “l’importanza di unirsi ad un’altra eccellenza della città di Leeds, con l’intenzione di costruire un rapporto proficuo e duraturo e di supportare Boost nella sua prossima fase di crescita globale”.

L’accordo tra le due società di Leeds segue di pochi giorni quello siglato tra un’altra squadra della Premier League ed un produttore di bevande energetiche: l’Aston Villa, storico club della città di Birmingham, ha infatti recentemente firmato un contratto della durata di due anni con Monster Energy, azienda statunitense già molto attiva nel settore delle sponsorizzazioni negli sport motoristici.