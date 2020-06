PREMIER LEAGUE: DOPO SKY E BBC ANCHE AMAZON TRASMETTERA’ LE PARTITE GRATUITAMENTE

(di Thomas Gaddo) – La “English Premier League” (massima serie calcistica inglese) è prossima alla ripartenza, dopo lo stop dovuto al Covid-19. EPL che ripartirà, dai recuperi della 28esima giornata, con Aston Villa-Sheffield e Manchester City-Arsenal, il 17 Giugno 2020. Partite rimanenti (92), che verranno disputate a “porte chiuse”. Per questo motivo, le emittenti televisive Sky sports e BBC (proprietarie dei diritti televisivi), hanno confermato, la trasmissione in “chiaro” di parecchi incontri, fino al termine del campionato.

Tifosi inglesi che quindi potranno godere di circa 1/3 delle partite (33) gratuitamente, vista la recente notizia, che vede protagonista Amazon (azienda statunitense di commercio elettronico).

Il colosso di vendite online, ha da poco annunciato, che trasmetterà in streaming gratuito, i 4 “match” (per giornata) di cui ha acquisito i diritti, fino al termine della stagione. A renderlo ufficiale è stato Alex Green (AD di Amazon Prime Video Sports Europe) che ha dichiarato:”Siamo entusiasti di vedere la Premier League tornare…Abbiamo parlato con la Lega e abbiamo deciso di Rendere disponibili gratuitamente tutti e quattro i dispositivi aggiuntivi di Amazon Prime Video nella stagione 2019/20…i fan non avranno bisogno di un abbonamento per visualizzare le gare che verranno trasmesse in diretta su Prime Video“.