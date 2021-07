PORTOGALLO: L’UOMO D’AFFARI AMERICANO JOHN TEXTOR NUOVO AZIONISTA DI MINORANZA DEL BENFICA

(di Marco Casalone) – Il Benfica, la società calcistica più titolata del Portogallo, si prepara ad accogliere un nuovo azionista: José António dos Santos, imprenditore lusitano attivo nel settore agro-alimentare e detentore delle quote di maggioranza del club, ha annunciato di aver ceduto il 25% del suo capitale all’affarista statunitense John Textor, fondatore della società di intrattenimento virtuale FaceBank Group.

Anche se le cifre dell’operazione non sono state rese note, secondo il quotidiano sportivo portoghese Record il costo complessivo dell’acquisto delle azioni ammonterebbe a cinquanta milioni di euro: Textor avrebbe già depositato su un conto cauzionale un milione di euro a titolo di anticipo, mentre l’intera operazione dovrebbe concludersi entro il prossimo 15 settembre.

La conferma del buon esito della trattativa sarebbe arrivata direttamente dallo stesso Benfica, che con l’invio di una nota alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, l’autorità di vigilanza del mercato azionario portoghese) ha informato l’ente di aver ricevuto notizia dell’avvenuto accordo da entrambe le parti già lo scorso 16 giugno.

La cessione di una parte delle quote societarie arriva in un momento particolarmente complicato per le “Aquile”: nella giornata di mercoledì 7 luglio il presidente Luis Filipe Vieira è stato arrestato con l’accusa di frode fiscale e riciclaggio e posto ai domiciliari (con un rilascio su cauzione valido per venti giorni ed ammontante a tre milioni di euro, oltre al divieto di lasciare il Paese), trovandosi dunque costretto a presentare le proprie dimissioni.

Secondo quanto previsto dallo statuto del club, il vicepresidente Manuel Rui Costa (ex stella della squadra, per diverse stagioni in Italia con le maglie di Fiorentina e Milan) ha assunto la presidenza con effetto immediato.

La legittimità di tale azione è stata però contestata da diversi membri del consiglio d’amministrazione della società, tanto da rendersi necessaria una riunione straordinaria della dirigenza, al termine della quale è stato deciso di ratificare la nomina di Rui Costa ma anche di anticipare le elezioni presidenziali, che verranno indette entro la fine dell’anno.