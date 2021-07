ACERBIS SVELA LE NUOVE MAGLIE 2021/22 DELL’FC LUGANO (SWISS SUPER LEAGUE)

ACERBIS, sponsor tecnico ufficiale dell’FC Lugano, ha presentato in anteprima, insieme alla squadra di calcio svizzera, le nuovissime maglie che i calciatori indosseranno nella prossima stagione di Super League 2021-2022.

Le nuove maglie del FC Lugano (Home, Away, Third), ideate e realizzate da ACERBIS, sono arricchite da diverse novità: tra queste, lo scollo a V bianco e gli inserti rossi sotto le ascelle della maglia Home, la divisa di casa con i classici colori societari bianconeri.

La maglia bianca girocollo Away, invece, è caratterizzata dal collo in costina nero con riga di colore bianco e dagli inserti neri sotto le ascelle e lungo i fianchi. Un’altra novità è rappresentata dal classico motivo a “V” sfumato sul petto.

Sul petto della maglia Home sono presenti il logo ACERBIS a destra (al centro nelle maglie Away e Third) e lo stemma in silicone FC Lugano a sinistra, sopra il cuore. L’etichetta sulla parte bassa esterna della maglia con la numerazione progressiva del prodotto e l’etichetta sulla parte interna della schiena, che riportano i dati di fabbricazione, qualificano ogni maglia per la sua unicità.