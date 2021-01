Betsul si lega con un contratto di jersey-sponsorship al Gremio (Serie A brasiliana)

Il Gremio, società calcistica brasiliana con sede a Porto Alegre (nel Rio Grande do Sul), ha stretto una partnership di un solo anno con il brand di betting Betsul (con sede nell’isola caraibica olandese di Curaçao), grazie alla mediazione commerciale di SportRadar. Milita attualmente nella Serie A brasiliana e nel Campeonato Gaúcho, il campionato statale del Rio Grande do Sul. Il Gremio in questa stagione è al 3° posto della classifica di 1a divisione, in coabitazione con l’Atletico Mineiro e il Flamengo (tutti a 49 punti).

Betsul è, tra l’altro, “patrocinador oficial” di 4 club di Serie A brasiliana: oltre al Gremio di Porto Alegre, il San Paolo (leader quest’anno della classifica provvisoria), il Cearà, il Coritiba FC e la Chapecoense in segunda division.

Il Gremio è sponsorizzato in questa stagione anche da Banrisul (main sponsor di maglia – è la più grande banca del sud del Brasile e opera principalmente nello stato del Rio Grande do Sul), Vero, Umbro (sponsor tecnico) e Unimed. Betsul è visibile sul fronte maglia nella posizione di “second sponsor“.