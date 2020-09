PERONI TOP10 E COPPA ITALIA: I CALENDARI DELLA STAGIONE 2020/21

Dieci squadre al via del Campionato Italiano Peroni TOP10, per contendersi a partire da sabato 31 ottobre lo scudetto numero “90”, dopo che il titolo di Campione d’Italia 2019/20 – per la prima volta nei novantuno anni di storia della Federazione Italiana Rugby – non si è assegnato nella stagione 2019/20 a seguito della sospensione dell’attività agonistica resasi necessaria per tutelare il movimento durante la pandemia da Covid-19.

La corsa al titolo di Campione d’Italia Maschile 2020/21 scatterà, per le dieci formazioni partecipanti, alle ore 15.00 di sabato 31 ottobre, con la prima delle diciotto giornate di regular season. Quasi millecinquecento minuti di gioco e novanta partite dopo, il 24 aprile, le prime quattro classificate accederanno al doppio confronto di semifinale (andata 8 maggio, ritorno 15 maggio) che identificherà i due Club chiamati a sfidarsi per il titolo il 29 maggio.

Ad inaugurare il Peroni TOP10, nella prima giornata, due derby: quello capitolino tra la Lazio e la formazione della Polizia di Stato e quello emiliano tra il Valorugby ed il Colorno. Rovigo, capolista al momento della sospensione definitiva della stagione, riceverà al Battaglini il Viadana mentre il Calvisano, vincitore dello scudetto 2018/19, ospiterà al Pata Stadium il Mogliano. Trasferta per il Petrarca Rugby che a Piacenza affronterà il Rugby Lyons.

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha inoltre ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano Peroni TOP10 unitamente a quello della Coppa Italia Maschile 2020/21, competizione che prenderà il via due settimane prima, il 17 ottobre, consentendo a tutte le Società della massima divisione di rientrare nel clima della competizione dopo il lungo stop imposto da un contesto storico senza precedenti. Cinque turni di gara, sino al 3 marzo, definiranno le due finaliste che il 14 marzo si affronteranno per la Coppa Italia 2020/21, primo titolo stagionale messo in palio da FIR.

Campionato Italiano Peroni TOP10 2020/21

I giornata – and. 31 ottobre 2020, ore 15.00/rit. 23 gennaio 2021, ore 15.00

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Femi-CZ Rugby Rovigo v Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Sitav Rugby Lyons v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

II giornata – and. 7 novembre 2020, ore 15.00/rit. 30 gennaio 2021, ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Mogliano Rugby 1969 v Femi-Cz Rugby Rovigo

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

III giornata – and. 14 novembre 2020, ore 15.00/rit. 6 febbraio 2021, ore 15.00

Valorugby Emilia v Femi-Cz Rugby Rovigo

Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970

Argos Petrarca Padova v HBS Colorno

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969

IV giornata – and. 28 novembre 2020, ore 15.00/rit. 13 febbraio 2021, ore 15.00

Mogliano Rugby 1969 v Emilia

Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova

V giornata – and. 5 dicembre 2020, ore 15.00/rit. 20 marzo 2021, ore 15.00

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927

Kawasaki Robot Calvisano v Femi-Cz Rugby Rovigo

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969

Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

VI giornata – and. 12 dicembre 2020, ore 15.00/rit. 27 marzo 2021, ore 15.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Femi-Cz Rugby Rovigo v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

VII giornata – and. 19 dicembre 2020, ore 15.00/rit. 10 aprile 2021, ore 16.00

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Sitav Rugby Lyons v Femi-Cz Rugby Rovigo

Kawasaki Robot Calvisano v Lazio Rugby 1927

Argos Petrarca Padova v Mogliano Rugby 1969

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970

VIII giornata – and. 9 gennaio 2021, ore 15.00/rit. 17 aprile 2021, ore 16.00

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v HBS Colorno

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Rugby

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby

IX giornata – and. 16 gennaio 2021, ore 15.00/rit. 24 aprile 2021, ore 16.00

Argos Petrarca Padova v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Femi-Cz Rugby Rovigo

Sitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

Semifinali: 8/9 maggio, 15/16 maggio

Finale Titolo: 29 maggio

CALENDARIO COPPA ITALIA 2020/21

Girone 1: Valorugby Emilia, Sitav Rugby Lyons, Femi-Cz Rugby Rovigo Delta, Mogliano Rugby 1969, Rugby Viadana 1970

Girone 2: S.S. Lazio Rugby 1927, Kawasaki Robot Calvisano, Argos Petrarca Padova, HBS Colorno, Fiamme Oro Rugby

I giornata – 17 ottobre 2020, ore 16.00

Girone 1

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

Riposa: Femi-CZ Rugby Rovigo

Girone 2

Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano

Argos Petrarca Padova v HBS Colorno

Riposa: Fiamme Oro Rugby

II giornata – 24 ottobre 2020, ore 16.00

Girone 1

Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Sitav Rugby Lyons

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969

Riposa: Rugby Viadana

Girone 2

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Riposa: Lazio Rugby 1927

III giornata – 21 febbraio 2021, ore 15.00

Girone 1

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo

Riposa: Sitav Rugby Lyons

Girone 2

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Kawasaki Robot Calvisano v HBS Colorno

Riposa: Argos Petrarca Padova

IV giornata – 28 febbraio 2021, ore 15.00

Girone 1

Sitav Lyons Rugby v Rugby Viadana 1970

Femi-CZ Rovigo Delta v Valorugby Emilia

Riposa: Mogliano Rugby 1969

Girone 2

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Rugby

HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927

Riposa: Kawasaki Robot Calvisano

V giornata – 7 marzo 2021, ore 15.00

Girone 1

Mogliano Rugby 1969 v Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 v Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Riposa: Valorugby Emilia

Girone 2

Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano

Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Padova

Riposa: HBS Colorno